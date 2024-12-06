Денежная база в России сократилась за неделю на 44,3 млрд рублей
За неделю с 22 по 29 ноября объем денежной базы в узком определении снизился на 0,25%, что соответствует 44,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Банка России.
Так, на 29 ноября значение денежной базы составляло 18, 228 трлн руб, а 22 ноября – 18, 273 трлн руб. На 15 ноября объем достигал 18,338 трлн руб, следует из данных Банка России.
Наибольший показатель за осень был 18 октября и составлял 18, 468 трлн руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.