ЦБ: максимальная ставка по вкладам на конец ноября составила почти 22%
Максимальный размер ставки по банковским вкладам, не требующим никаких дополнительных условий, составил 21,98% на конец ноября, говорится в сообщении Центробанка.
Согласно данным регулятора, в первую декаду ноября максимальный размер ставок достигал 20,91%, тогда как во вторую – 21,56%. Ставка в 21,98% была зафиксирована в третью декаду. 27 ноября сообщалось, что рост ставок по вкладам продолжил замедляться после активного роста в октябре. С 18 по 25 ноября ставки повысили семь банков из 20 крупнейших в России и еще 11 из 50 крупнейших банков. Неделей ранее таких банков было 22.
На фоне высокой ключевой ставки граждане активно понесли деньги на вклады. С начала года средства населения в банках выросли на 7,4 трлн руб., или на 16,3%, и достигли 52,9 трлн руб. по итогам октября, сообщал 26 ноября ЦБ. Эта динамика более чем в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года (3,6 трлн руб., +9,6%).
При этом 6 декабря глава Сбербанка Герман Греф заявил, что за последние полгода «матрасно-подушечные» средства российских граждан снизились на 20%. По его словам, в стране наблюдаются исторически низкие запасы «матрасных» денег, средства вкладывают в депозиты. По словам Грефа, это не может не радовать, поскольку позволит экономике активнее использовать ресурсы и людям – зарабатывать.