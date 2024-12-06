ЦБ: максимальная ставка по вкладам на конец ноября составила почти 22%

Согласно данным регулятора, в первую декаду ноября максимальный размер ставок достигал 20,91%, тогда как во вторую – 21,56%. Ставка в 21,98% была зафиксирована в третью декаду. 27 ноября сообщалось, что рост ставок по вкладам продолжил замедляться после активного роста в октябре. С 18 по 25 ноября ставки повысили семь банков из 20 крупнейших в России и еще 11 из 50 крупнейших банков. Неделей ранее таких банков было 22.