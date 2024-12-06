Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ: максимальная ставка по вкладам на конец ноября составила почти 22%

Ведомости

Максимальный размер ставки по банковским вкладам, не требующим никаких дополнительных условий, составил 21,98% на конец ноября, говорится в сообщении Центробанка.

Согласно данным регулятора, в первую декаду ноября максимальный размер ставок достигал 20,91%, тогда как во вторую – 21,56%. Ставка в 21,98% была зафиксирована в третью декаду. 27 ноября сообщалось, что рост ставок по вкладам продолжил замедляться после активного роста в октябре. С 18 по 25 ноября ставки повысили семь банков из 20 крупнейших в России и еще 11 из 50 крупнейших банков. Неделей ранее таких банков было 22.

На фоне высокой ключевой ставки граждане активно понесли деньги на вклады. С начала года средства населения в банках выросли на 7,4 трлн руб., или на 16,3%, и достигли 52,9 трлн руб. по итогам октября, сообщал 26 ноября ЦБ. Эта динамика более чем в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года (3,6 трлн руб., +9,6%).

При этом 6 декабря глава Сбербанка Герман Греф заявил, что за последние полгода «матрасно-подушечные» средства российских граждан снизились на 20%. По его словам, в стране наблюдаются исторически низкие запасы «матрасных» денег, средства вкладывают в депозиты. По словам Грефа, это не может не радовать, поскольку позволит экономике активнее использовать ресурсы и людям – зарабатывать.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных