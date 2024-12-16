Биткойн достиг очередного исторического рекорда и превысил $106 000
15 декабря биткойн поднялся до $106 491 и достиг исторического максимума, а 16 декабря к 10:42 по московскому времени криптовалюта опустилась до $105 110, передает платформа Coindesk.
На 11:30 по данным биржи Binance, стоимость биткойна составляет $104 818.
Биткойн начал расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп, в частности, обещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.