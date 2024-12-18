Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка
Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в обвинении к рекламе вклада в Альфа-банке. Об этом ФАС заявила в своем Telegram-канале.
Речь идет о рекламе, которая была размещена на цифровых конструкциях в разных регионах страны и вместе с этим транслировалась по радио. В ней утверждалось, что в банке «лучшая в стране ставка по вкладу 15%», что, как заявляет ФАС, было ложью.
В сентябре ФАС обратилась в суд, где он признал рекламу недостоверной, после чего обязал Альфа-банк запустить контррекламу, содержащую опровержение тезиса о лучшей ставке.
Как отмечает ФАС, контрреклама будет звучать в эфире радиостанций «Русское Радио» и «Радио Монте-Карло», а также транслироваться на рекламных конструкциях в регионах РФ.
В 2023 г. Райффайзенбанку пришлось давать контррекламу на телеканале «Рен ТВ» за свой счет. Зритель телеканала пожаловался на рекламу, в которой девушка танцует и поет песню со словами: «Кешбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то». При этом появляется дисклеймер о том, что кешбэк не начисляется за любые денежные переводы, но ФАС посчитал эту рекламу ненадлежащей из-за мелкого шрифта и короткого периода показа дисклеймеров.