Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка

В 2023 г. Райффайзенбанку пришлось давать контррекламу на телеканале «Рен ТВ» за свой счет. Зритель телеканала пожаловался на рекламу, в которой девушка танцует и поет песню со словами: «Кешбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то». При этом появляется дисклеймер о том, что кешбэк не начисляется за любые денежные переводы, но ФАС посчитал эту рекламу ненадлежащей из-за мелкого шрифта и короткого периода показа дисклеймеров.