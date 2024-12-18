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Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка

Ведомости

Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в обвинении к рекламе вклада в Альфа-банке. Об этом ФАС заявила в своем Telegram-канале.

Речь идет о рекламе, которая была размещена на цифровых конструкциях в разных регионах страны и вместе с этим транслировалась по радио. В ней утверждалось, что в банке «лучшая в стране ставка по вкладу 15%», что, как заявляет ФАС, было ложью.

В сентябре ФАС обратилась в суд, где он признал рекламу недостоверной, после чего обязал Альфа-банк запустить контррекламу, содержащую опровержение тезиса о лучшей ставке.

Как отмечает ФАС, контрреклама будет звучать в эфире радиостанций «Русское Радио» и «Радио Монте-Карло», а также транслироваться на рекламных конструкциях в регионах РФ.

В 2023 г. Райффайзенбанку пришлось давать контррекламу на телеканале «Рен ТВ» за свой счет. Зритель телеканала пожаловался на рекламу, в которой девушка танцует и поет песню со словами: «Кешбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то». При этом появляется дисклеймер о том, что кешбэк не начисляется за любые денежные переводы, но ФАС посчитал эту рекламу ненадлежащей из-за мелкого шрифта и короткого периода показа дисклеймеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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