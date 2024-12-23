ЦБ хочет продлить МФО право на сокрытие чувствительной к санкциям информации

После начала спецоперации и санкций против российской финансовой системы крупные банки потеряли возможность продолжать бизнес в западных странах и стали перестраивать его в сторону дружественных государств. К раскрытию информации банки и ЦБ начали относиться чувствительнее из-за риска вторичных санкций для контрагентов или банков-корреспондентов. Из публичного поля начала пропадать информация по странам, которые продолжили сотрудничество с РФ на платежном рынке. Банк России больше не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. Перестали публиковаться и данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам России и других стран.