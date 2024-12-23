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ЦБ хочет продлить МФО право на сокрытие чувствительной к санкциям информации

Ведомости

Банк России собирается продлить разрешение микрофинансовым организациям (МФО) не раскрывать чувствительную к санкциям информацию до 31 декабря 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, до 31 декабря 2025 г. планируется продлить возможность применения перечня офшорных зон при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями МФО. Центробанк также намерен продлить разрешение не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов задолженность по займам участникам спецоперации.

25 ноября Центробанк объявил о планах продлить банкам разрешение не раскрывать чувствительные к санкциям данные в 2025 г. Соответствующая мера об отчетности кредитных организаций будет действовать и в рамках сайта регулятора.

После начала спецоперации и санкций против российской финансовой системы крупные банки потеряли возможность продолжать бизнес в западных странах и стали перестраивать его в сторону дружественных государств. К раскрытию информации банки и ЦБ начали относиться чувствительнее из-за риска вторичных санкций для контрагентов или банков-корреспондентов. Из публичного поля начала пропадать информация по странам, которые продолжили сотрудничество с РФ на платежном рынке. Банк России больше не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. Перестали публиковаться и данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам России и других стран.

21 ноября управление по контролю над иностранными активами минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попали Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и ряд других финансовых организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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