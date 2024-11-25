ЦБ хочет продлить банкам право на сокрытие чувствительной к санкциям информации

К раскрытию этой информации банки и регулятор стали относиться чувствительнее на фоне риска вторичных санкций для контрагентов или банков-корреспондентов. Из публичного поля стала пропадать информация по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. ЦБ на своем сайте больше не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме россияне отправляют средства, а также откуда и сколько их получают. Перестали публиковаться на сайте регулятора и данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам России и других государств.