ЦБ хочет продлить банкам право на сокрытие чувствительной к санкциям информации
Центральный банк (ЦБ) планирует продлить разрешение не раскрывать чувствительную к санкциям информацию в 2025 г. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
Мера предлагают продлить до 31.12.2025 г, отмечают в ЦБ. К информации, которую разрешается не публиковать, относятся сведения о собственности, членах органов управления и других должностях, информации о финансово-хозяйственной деятельности банков, «реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования».
Соответствующая мера об отчетности кредитных организаций будет действовать и в рамках официального сайта регулятора, заявили в ЦБ.
К раскрытию этой информации банки и регулятор стали относиться чувствительнее на фоне риска вторичных санкций для контрагентов или банков-корреспондентов. Из публичного поля стала пропадать информация по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. ЦБ на своем сайте больше не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме россияне отправляют средства, а также откуда и сколько их получают. Перестали публиковаться на сайте регулятора и данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам России и других государств.
21 ноября Минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России.
Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.