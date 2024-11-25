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ЦБ хочет продлить банкам право на сокрытие чувствительной к санкциям информации

Ведомости

Центральный банк (ЦБ) планирует продлить разрешение не раскрывать чувствительную к санкциям информацию в 2025 г. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Мера предлагают продлить до 31.12.2025 г, отмечают в ЦБ. К информации, которую разрешается не публиковать, относятся сведения о собственности, членах органов управления и других должностях, информации о финансово-хозяйственной деятельности банков, «реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования».

Соответствующая мера об отчетности кредитных организаций будет действовать и в рамках официального сайта регулятора, заявили в ЦБ.

После начала спецоперации и санкций против российской финансовой системы крупные банки (Сбербанк, ВТБ) лишились возможности продолжать бизнес в западных странах и начали перестраивать его в сторону дружественных государств.

К раскрытию этой информации банки и регулятор стали относиться чувствительнее на фоне риска вторичных санкций для контрагентов или банков-корреспондентов. Из публичного поля стала пропадать информация по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. ЦБ на своем сайте больше не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме россияне отправляют средства, а также откуда и сколько их получают. Перестали публиковаться на сайте регулятора и данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам России и других государств.

21 ноября Минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России.

Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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