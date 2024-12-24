В ноябре средний срок кредита наличными сократился до минимума с 2019 года

Интерес к кредитам наличными теряют как банки на фоне ужесточения требований регулятора, так и заемщики – из-за рекордных ставок. Банки также продолжают снижать размер одобряемых кредитов. По данным ОКБ, в ноябре он составил около 140 000 руб., хотя еще в октябре превышал 172 000 руб., а во II квартале был более 200 000 руб. В первой половине декабря показатель упал до 101 000 руб., что в 2,5 раза меньше, чем в декабре 2022 г.