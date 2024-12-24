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В ноябре средний срок кредита наличными сократился до минимума с 2019 года

Ведомости

Средний срок кредита наличными в ноябре составил 24 месяца, что стало минимальным показателем с начала 2019 г. При этом средневзвешенные ставки и полная стоимость кредита выросли до рекордных значений за пять лет – до 30,4% и 31,7% годовых соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Интерес к кредитам наличными теряют как банки на фоне ужесточения требований регулятора, так и заемщики – из-за рекордных ставок. Банки также продолжают снижать размер одобряемых кредитов. По данным ОКБ, в ноябре он составил около 140 000 руб., хотя еще в октябре превышал 172 000 руб., а во II квартале был более 200 000 руб. В первой половине декабря показатель упал до 101 000 руб., что в 2,5 раза меньше, чем в декабре 2022 г.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что за счет сокращения сроков кредитов и их объемов банки пытаются снизить свои кредитные риски.

«Чем выше срок кредита при текущих высоких ставках, тем выше вероятность "вызревания" портфеля на долгосрочном горизонте и роста просрочки», – пояснил эксперт.

Ранее в декабре РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро» также писал, что из-за роста ставок банки прекратили практику «удлинения» сроков кредитов для снижения платежей заемщиков. Средний срок потребительского кредита в России снизился до 26 месяцев в ноябре, что стало минимальным показателем с весны 2022 г. Срок автокредита со 100 месяцев в августе упал до 67 месяцев в ноябре.

20 декабря совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Позже в ЦБ пояснили, что снижение ключевой ставки на фоне дефицита кадров, нового оборудования и транспортных мощностей грозило бы ростом конкуренции среди предприятий за указанные ресурсы, увеличением издержек и в результате – дальнейшим разгоном инфляции. По мнению регулятора, дешевые кредиты, даже если их направить в инвестиции, не дадут производителям дополнительные ресурсы незамедлительно, а лишь обеспечат их новыми деньгами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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