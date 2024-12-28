ГД может рассмотреть законопроект об «охлаждении» по потребкредитам в январе
Депутаты Госдумы могут уже в январе рассмотреть законопроект об обязательном периоде «охлаждения» по потребительским кредитам. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициатива была выдвинута для борьбы с мошенниками. Предполагается, что человек, который намерен взять кредит, будет обязан выдержать паузу для принятия окончательного решения.
«Решение о снятии средств будет откладываться либо на несколько часов, если сумма небольшая, либо на несколько дней. Постараемся в январе уже это сделать», – сказал Володин.
25 декабря Володин пообещал, что этот законопроект будет рассмотрен в 2025 г. в приоритетном порядке. Для сумм до 200 000 руб. предполагается ввести 4-часовое «охлаждение», для кредитов больше 200 000 – 48 часов. Предполагается, что за это время клиенты смогут проанализировать свои денежные средства, свою платежеспособность, проконсультироваться с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников, – обратиться в полицию.