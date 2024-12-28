К пилоту по цифровому рублю присоединились еще три банка
Таким образом, список банков – участников пилота операций с реальными цифровыми рублями расширился с 12 до 15 кредитных организаций. В перечень вошли Альфа-банк, Дом.РФ, Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ак барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара» (бывший СКБ-банк), Транскапиталбанк, Россельхозбанк, Т-банк, Сбербанк и «Точка».
Еще 22 банка заключили договор с Банком России и настраивают свои системы для участия в пилоте.
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты – в июле президент Владимир Путин подписал закон о его внедрении, который вступил в силу 1 августа. За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность средств, организацию и обеспечение функционирования платформы. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут.
13 июля депутаты Госдумы приняли поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав (приравнены к безналичным денежным средствам), в том числе позволяют завещать наследникам.