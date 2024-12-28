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К пилоту по цифровому рублю присоединились еще три банка

Ведомости

К пилотному проекту по цифровому рублю с реальными клиентами подключились Сбербанк, Т-банк и банк «Точка». Сответствующая информация появилась на сайте Центробанка.

Таким образом, список банков – участников пилота операций с реальными цифровыми рублями расширился с 12 до 15 кредитных организаций. В перечень вошли Альфа-банкДом.РФ, Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ак барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара» (бывший СКБ-банк), Транскапиталбанк, Россельхозбанк, Т-банк, Сбербанк и «Точка».

Еще 22 банка заключили договор с Банком России и настраивают свои системы для участия в пилоте.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты – в июле президент Владимир Путин подписал закон о его внедрении, который вступил в силу 1 августа. За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность средств, организацию и обеспечение функционирования платформы. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут.

13 июля депутаты Госдумы приняли поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав (приравнены к безналичным денежным средствам), в том числе позволяют завещать наследникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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