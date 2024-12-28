К пилоту по цифровому рублю присоединились еще три банка

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты – в июле президент Владимир Путин подписал закон о его внедрении, который вступил в силу 1 августа. За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность средств, организацию и обеспечение функционирования платформы. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут.