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ЦБ повысил курс доллара до 101 рубля на 29 декабря

Ведомости

Официальный курс доллара на 29 декабря увеличился на 1 руб. и 15 коп. до 101,6797 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро вырос до 106,1028 руб. (+0,15 коп.), а курс юаня снизился до 13,4272 руб. (-0,01 коп.).

По данным на 28 декабря курс доллара составляет 100,5281 руб., курс евро – 105,9522 руб., а курс юаня – 13,4434 руб.

С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Согласно версии Центробанка, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.

Прежде Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения США санкций против Московской биржи в июне 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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