ЦБ повысил курс доллара до 101 рубля на 29 декабря
Официальный курс доллара на 29 декабря увеличился на 1 руб. и 15 коп. до 101,6797 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро вырос до 106,1028 руб. (+0,15 коп.), а курс юаня снизился до 13,4272 руб. (-0,01 коп.).
По данным на 28 декабря курс доллара составляет 100,5281 руб., курс евро – 105,9522 руб., а курс юаня – 13,4434 руб.
С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Согласно версии Центробанка, это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.
Прежде Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения США санкций против Московской биржи в июне 2024 г.