Росбанк завершил присоединение к Т-банку

Как писали «Ведомости», более розничный Т-банк в рамках сделки аккумулирует традиционную глубокую экспертизу Росбанка в области работы с private-клиентами, средним и крупным бизнесом (для них будут сохранены бренды L’Hermitage и Росбанк), работу с автодилерами в области автокредитования, пояснил его представитель. Т-банк остается привержен онлайн-модели развития, а для ключевых корпоративных клиентов и private-сегмента сохранится в том числе формат сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания, добавил он. Все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами продолжат действовать.