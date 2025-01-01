Росбанк завершил присоединение к Т-банку
С начала 2025 г. Росбанк официально стал частью Т-банка, завершив процесс присоединения в качестве филиала. Об этом сообщается в Telegram-канале МКПАО «Т-технологии», материнская компания Т-банка.
«Т-технологии» отметили, что объединение банков привело к значительному увеличению капитала группы. Теперь в структуре компании функционирует единый банк с удвоенным капиталом.
Процесс слияния начался в марте прошлого года, когда МКПАО «ТКС холдинг» (предшественница «Т-технологий») объявила о приобретении Росбанка. К августу компания получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и инициировала процедуру выкупа оставшихся акций у миноритариев.
В ноябре акционеры обоих банков одобрили договор о присоединении. Интеграция завершилась в намеченный срок – в январе 2025 г. Объединенный банк теперь занимает пятое место в России по объему средств населения с показателем 2,1 трлн руб. и четвертое место по размеру кредитного портфеля физических лиц, который составляет 1,9 трлн руб.
25 декабря Центробанк принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Т-банка, размещаемых в рамках конвертации в акции присоединяемого Росбанка. 11 сентября Т-банк раскрыл, как будет интегрировать Росбанк: его присоединят в качестве филиала. После одобрения сделки Росбанк и все его действующие филиалы будут присоединены в качестве филиалов Т-банка в I квартале 2025 г.
Как писали «Ведомости», более розничный Т-банк в рамках сделки аккумулирует традиционную глубокую экспертизу Росбанка в области работы с private-клиентами, средним и крупным бизнесом (для них будут сохранены бренды L’Hermitage и Росбанк), работу с автодилерами в области автокредитования, пояснил его представитель. Т-банк остается привержен онлайн-модели развития, а для ключевых корпоративных клиентов и private-сегмента сохранится в том числе формат сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания, добавил он. Все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами продолжат действовать.