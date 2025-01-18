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ВТБ согласовал открытие филиала банка в Иране с Центробанком

Ведомости

Решение об открытии филиала банка ВТБ в Иране согласовано с Банком России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

Планируется, что ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал. Он будет располагаться в Тегеране и станет первым филиалом российского банка в стране. По словам представителя кредитной организации, открытие банка возможно после согласования с иранским регулятором, которое в ВТБ рассчитывают получить до конца 2025 г.

На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять банковские продукты и расчетные механизмы, в том числе расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование. Структура банка и численность его сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований законодательства Ирана. Для работы в филиале ВТБ собирается привлечь международную команду, включающую российских и иранских специалистов.

17 января глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах открыть банк в Иране до конца 2025 г. Он уточнил, что организация ожидает разрешения властей Исламской Республики.

В тот же день в Кремле прошли переговоры президент РФ Владимира Путина и лидера Ирана Масуда Пезешкиана. Президенты России и Ирана подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран. Соглашение должно охватить все сферы, в том числе оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

14 января Костин сообщил, что чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 г. составит около 400 млрд руб., по итогам 2024 г. группа ожидает 550 млрд руб. чистых доходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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