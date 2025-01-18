ВТБ согласовал открытие филиала банка в Иране с Центробанком

На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять банковские продукты и расчетные механизмы, в том числе расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование. Структура банка и численность его сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований законодательства Ирана. Для работы в филиале ВТБ собирается привлечь международную команду, включающую российских и иранских специалистов.