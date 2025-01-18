ВТБ согласовал открытие филиала банка в Иране с Центробанком
Решение об открытии филиала банка ВТБ в Иране согласовано с Банком России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Планируется, что ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал. Он будет располагаться в Тегеране и станет первым филиалом российского банка в стране. По словам представителя кредитной организации, открытие банка возможно после согласования с иранским регулятором, которое в ВТБ рассчитывают получить до конца 2025 г.
На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, предоставлять банковские продукты и расчетные механизмы, в том числе расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование. Структура банка и численность его сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований законодательства Ирана. Для работы в филиале ВТБ собирается привлечь международную команду, включающую российских и иранских специалистов.
17 января глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах открыть банк в Иране до конца 2025 г. Он уточнил, что организация ожидает разрешения властей Исламской Республики.
В тот же день в Кремле прошли переговоры президент РФ Владимира Путина и лидера Ирана Масуда Пезешкиана. Президенты России и Ирана подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран. Соглашение должно охватить все сферы, в том числе оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
14 января Костин сообщил, что чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 г. составит около 400 млрд руб., по итогам 2024 г. группа ожидает 550 млрд руб. чистых доходов.