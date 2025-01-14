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Костин подтвердил прогноз о прибыли в 400 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 г. будет около 400 млрд руб., по итогам 2024 г. группа ожидает 550 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на слова главы ВТБ Андрея Костина.

Костин в мае допускал, что прибыль банка в 2024 г. может приблизиться к 500 млрд руб. Он также не исключил возможность выплаты дивидендов по итогам года, если это разрешит сделать Банк России. ВТБ на фоне рекордных убытков за 2022 г. не платил дивиденды за 2023 г. и не планировал направлять часть прибыли акционерам и за 2024 г. Первый зампред Дмитрий Пьянов ранее допускал, что по итогам 2025 г., т. е. в 2026 г., ВТБ может выплатить до 80 млрд руб. в виде дивидендов.

30 июля ВТБ серьезно улучшил свой финансовый прогноз на этот год: теперь банк рассчитывает заработать 550 млрд руб. чистой прибыли, хотя еще в феврале ожидал 435 млрд руб.

5 декабря Центробанк заявил, что чистая прибыль банков может достичь 3,8 трлн руб. по итогам 2024 г. Фактическое значение чистой прибыли за девять месяцев с корректировкой на дивиденды от дочерних банков и на перераспределение доходов внутри банковской группы составило 2,7 трлн руб.

По прогнозу ЦБ, прибыль сектора в текущем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи. Она может составить от 2,7 трлн до 3,2 трлн руб., полагает регулятор. За весь 2023 г. сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения затрат на резервы и заработка от валютной переоценки. Совокупный доход за год был ниже на 200 млрд руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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