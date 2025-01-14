Костин подтвердил прогноз о прибыли в 400 млрд рублей в 2025 году

Костин в мае допускал, что прибыль банка в 2024 г. может приблизиться к 500 млрд руб. Он также не исключил возможность выплаты дивидендов по итогам года, если это разрешит сделать Банк России. ВТБ на фоне рекордных убытков за 2022 г. не платил дивиденды за 2023 г. и не планировал направлять часть прибыли акционерам и за 2024 г. Первый зампред Дмитрий Пьянов ранее допускал, что по итогам 2025 г., т. е. в 2026 г., ВТБ может выплатить до 80 млрд руб. в виде дивидендов.