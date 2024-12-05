ЦБ: чистая прибыль банков может достичь 3,8 трлн рублей по итогам года
Российский банковский сектор по итогам текущего года может заработать от 3,5 до 3,8 трлн руб. чистой прибыли. Это следует из базового прогноза регулятора.
«С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 г. могут заработать 3,5 – 3,8 трлн руб., не включая прочий совокупный убыток», – говорится в документе.
Фактическое значение чистой прибыли за девять месяцев, с корректировкой на дивиденды от дочерних банков и на перераспределение доходов внутри банковской группы, составило 2,7 трлн руб.
По прогнозу ЦБ, прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи. Она может составить от 2,7 до 3,2 трлн руб., полагает регулятор.
За весь 2023 г. сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения затрат на резервы и заработка от валютной переоценки. Совокупный доход за год был ниже на 200 млрд руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.
ЦБ тогда отмечал, что годовой результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 г. В таком случае средняя прибыль российских банков за 2022–2023 гг. составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже, чем за 2021 г.