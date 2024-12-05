ЦБ: чистая прибыль банков может достичь 3,8 трлн рублей по итогам года

За весь 2023 г. сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения затрат на резервы и заработка от валютной переоценки. Совокупный доход за год был ниже на 200 млрд руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.