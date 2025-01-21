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Объем выданных потребкредитов в РФ в IV квартале 2024 года снизился на 51,4%

Ведомости

В России за IV квартал 2024 г. на 51,4% уменьшился объем выданных потребительских кредитов по сравнению с июлем – августом. Он составил 0,79 трлн руб., что стало самым низким квартальным показателем за год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Количество выданных потребкредитов упало до 5,28 млн – снижение составило 40%. Больше всего потребкредитов – на 71 млрд руб. – было выдано в Москве, 46,8 млрд руб. – в Подмосковье, 31,1 млрд руб. – в Краснодарском крае. В топ-5 также вошли Свердловская область (27,8 млрд руб.) и Санкт-Петербург (27,7 млрд руб.).

Сильнее всего объемы выданных потребкредитов снизились в Якутии – на 56,6%. В Красноярском крае показатель снизился на 54,9%, в Новосибирской области – на 54,6%, в Тюменской – на 54,5%, в Пермском крае – на 54,2%. В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал на 52% и 53,4% соответственно.

Депутаты Госдумы могут уже в январе рассмотреть законопроект об обязательном периоде «охлаждения» по потребительским кредитам. Для сумм до 200 000 руб. предполагается ввести 4-часовое «охлаждение», для кредитов больше 200 000 – 48 часов. Предполагается, что за это время клиенты смогут проанализировать свои денежные средства, свою платежеспособность, проконсультироваться с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников, – обратиться в полицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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