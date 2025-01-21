Объем выданных потребкредитов в РФ в IV квартале 2024 года снизился на 51,4%

Депутаты Госдумы могут уже в январе рассмотреть законопроект об обязательном периоде «охлаждения» по потребительским кредитам. Для сумм до 200 000 руб. предполагается ввести 4-часовое «охлаждение», для кредитов больше 200 000 – 48 часов. Предполагается, что за это время клиенты смогут проанализировать свои денежные средства, свою платежеспособность, проконсультироваться с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников, – обратиться в полицию.