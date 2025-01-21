Россельхозбанк возобновил сделки по семейной ипотеке

Программа семейной ипотеки стартовала в 2018 г. Льготное кредитное предложение доступно на новостройки для семей, проживающих в малых городах с численностью населения до 50 000 человек и имеющих двоих несовершеннолетних детей, семей с двумя детьми, проживающих в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. 10 июля 2024 г. программу «Семейная ипотека» продлили до 2030 г.