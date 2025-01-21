Россельхозбанк возобновил сделки по семейной ипотеке
Россельхозбанк снова начал прием заявок и проведение сделок по госпрограмме «Семейная ипотека». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
По словам заместителя председателя правления банка Елены Батуровой, семейная ипотека «занимает значительную долю в общем портфеле выдач жилищных кредитов».
Семьи с детьми могут воспользоваться субсидированным кредитом посредства онлайн-канала на платформе «Свое жилье». Банк принимает заявки на покупку жилья по программе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
После окончания массовой льготной ипотеки под 8% некоторые банки приостанавливали выдачу ссуд в рамках программы «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимитов по ней. Об этом заявляли Сбербанк, ВТБ, банк «Уралсиб» и др. По мере расширения программы и перераспределения лимитов финансовые организации возобновляли выдачи.
19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, вопрос обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».
Программа семейной ипотеки стартовала в 2018 г. Льготное кредитное предложение доступно на новостройки для семей, проживающих в малых городах с численностью населения до 50 000 человек и имеющих двоих несовершеннолетних детей, семей с двумя детьми, проживающих в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. 10 июля 2024 г. программу «Семейная ипотека» продлили до 2030 г.