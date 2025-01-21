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Россельхозбанк возобновил сделки по семейной ипотеке

Ведомости

Россельхозбанк снова начал прием заявок и проведение сделок по госпрограмме «Семейная ипотека». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

По словам заместителя председателя правления банка Елены Батуровой, семейная ипотека «занимает значительную долю в общем портфеле выдач жилищных кредитов».

Семьи с детьми могут воспользоваться субсидированным кредитом посредства онлайн-канала на платформе «Свое жилье». Банк принимает заявки на покупку жилья по программе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

После окончания массовой льготной ипотеки под 8% некоторые банки приостанавливали выдачу ссуд в рамках программы «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимитов по ней. Об этом заявляли Сбербанк, ВТБ, банк «Уралсиб» и др. По мере расширения программы и перераспределения лимитов финансовые организации возобновляли выдачи.

19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, вопрос обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».

Программа семейной ипотеки стартовала в 2018 г. Льготное кредитное предложение доступно на новостройки для семей, проживающих в малых городах с численностью населения до 50 000 человек и имеющих двоих несовершеннолетних детей, семей с двумя детьми, проживающих в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. 10 июля 2024 г. программу «Семейная ипотека» продлили до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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