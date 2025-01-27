Центробанк уточнил порядок назначения временной администрации иностранного банка
Банк России разработал проект положения о временной администрации иностранного банка. Документ устанавливает порядок назначения и деятельности временной администрации, а также формы ее отчетности перед регулятором. Соответствующий проект положения опубликован на сайте ЦБ.
Согласно проекту, решение о назначении временной администрации будет принимать комитет банковского надзора Банка России. Временная администрация должна информировать о своем назначении различные органы и организации в течение одного рабочего дня. В течение пяти дней администрация обязана разместить на сайтах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и филиала иностранного банка информацию о последствиях отзыва лицензии.
Администрация будет принимать требования кредиторов до установленного ею срока. Отчеты о работе временной администрации будут предоставляться в Банк России регулярно: сначала на пятый день работы, затем ежедекадно в первый месяц и ежемесячно в дальнейшем. В течение пяти рабочих дней после прекращения деятельности временная администрация должна передать руководителю филиала иностранного банка все принятые документы, имущество и копию реестра требований кредиторов.
Наложение функции временной администрации АСВ банков позволяет получить оперативный контроль над деятельностью банка. Это позволяет обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Временная администрация проводит проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.
21 ноября 2024 г. стало известно, что ЦБ определился с порядком аннулирования лицензий филиалов зарубежных банков. Согласно проекту указания, зарубежный банк будет обязан представить в ЦБ ходатайство не позднее чем через 15 рабочих дней после дня принятия решения о прекращении деятельности филиала, предлагает регулятор. К ходатайству потребуется приложить документ, подтверждающий принятие такого решения. Также Банку России нужно представить подтверждение того, что общая сумма обязательств филиала перед кредиторами не превышает размер его минимального гарантийного депозита (от 300 млн руб.), и документ, демонстрирующий соблюдение обязательных нормативов регулятора на дату принятия решения о прекращении работы филиала.