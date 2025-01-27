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ЦБ установил курс доллара на 28 января на уровне 97 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 97,13 руб. (-1,13 руб.) на 28 января, следует из информации на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на уровне 102, 74 руб. (-0,44 руб.), китайского юаня – на уровне 13,38 руб. (-0,12 руб.).

27 января курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 руб. впервые с 18 сентября 2024 г., отмечали «Ведомости». 22 января курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже 97 руб. впервые с ноября 2024 г.

Центробанк с 27 декабря 2024 г. использует новую методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс рассчитывается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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