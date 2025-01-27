ЦБ установил курс доллара на 28 января на уровне 97 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 97,13 руб. (-1,13 руб.) на 28 января, следует из информации на сайте регулятора.
Официальный курс евро установлен на уровне 102, 74 руб. (-0,44 руб.), китайского юаня – на уровне 13,38 руб. (-0,12 руб.).
27 января курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 руб. впервые с 18 сентября 2024 г., отмечали «Ведомости». 22 января курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже 97 руб. впервые с ноября 2024 г.
Центробанк с 27 декабря 2024 г. использует новую методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс рассчитывается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.