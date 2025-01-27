ЦБ установил курс доллара на 28 января на уровне 97 рублей

Центробанк с 27 декабря 2024 г. использует новую методику определения официальных курсов иностранных валют. Курс рассчитывается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В документе предусмотрена возможность расчета курсов валют через кросс-курс, если данные торгов для отдельных валютных пар окажутся недоступны. Нововведение повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций, считает регулятор.