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ЦБ на год отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Ведомости

Совет директоров Банка России продлил до конца 2025 г. приостановку публикации сведений об иностранных поставщиках платежных услуг. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Ограничения будут действовать до 31 декабря включительно.

ЦБ остановил публикацию данных об иностранных участниках российского рынка в 2022 г. на фоне введения антироссийских санкций. 

Летом 2023 г. правительство подписало постановление, в котором определило основания, при которых компании смогут не раскрывать ряд корпоративных сведений. В перечень данных, которые компании смогут не раскрывать, вошли сведения о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах и дочерних организациях. Также в список включили и информацию о финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте и сделках, даже тех, которые не совершались. Помимо этого, компании-эмитенты смогут не раскрывать данные об оказании ими услуг и производимой продукции, а также о контрагентах, закупках товаров и отраслевой структуре. В список оснований, которые позволят компаниям ограничивать раскрытие данных, в частности, входят действующие в отношении компаний ограничительные меры и статус уполномоченного банка. Также такое право получат компании, которые работают в новых регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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