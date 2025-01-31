ЦБ на год отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Летом 2023 г. правительство подписало постановление, в котором определило основания, при которых компании смогут не раскрывать ряд корпоративных сведений. В перечень данных, которые компании смогут не раскрывать, вошли сведения о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах и дочерних организациях. Также в список включили и информацию о финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте и сделках, даже тех, которые не совершались. Помимо этого, компании-эмитенты смогут не раскрывать данные об оказании ими услуг и производимой продукции, а также о контрагентах, закупках товаров и отраслевой структуре. В список оснований, которые позволят компаниям ограничивать раскрытие данных, в частности, входят действующие в отношении компаний ограничительные меры и статус уполномоченного банка. Также такое право получат компании, которые работают в новых регионах России.