ЦБ на год отложил публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг
Совет директоров Банка России продлил до конца 2025 г. приостановку публикации сведений об иностранных поставщиках платежных услуг. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Ограничения будут действовать до 31 декабря включительно.
ЦБ остановил публикацию данных об иностранных участниках российского рынка в 2022 г. на фоне введения антироссийских санкций.
Летом 2023 г. правительство подписало постановление, в котором определило основания, при которых компании смогут не раскрывать ряд корпоративных сведений. В перечень данных, которые компании смогут не раскрывать, вошли сведения о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах и дочерних организациях. Также в список включили и информацию о финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте и сделках, даже тех, которые не совершались. Помимо этого, компании-эмитенты смогут не раскрывать данные об оказании ими услуг и производимой продукции, а также о контрагентах, закупках товаров и отраслевой структуре. В список оснований, которые позволят компаниям ограничивать раскрытие данных, в частности, входят действующие в отношении компаний ограничительные меры и статус уполномоченного банка. Также такое право получат компании, которые работают в новых регионах России.