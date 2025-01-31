Банк России выдал лицензию Владморрыбпорту на статус оператора товарных поставок
Владивостокский морской рыбный порт (Владморрыбпорт) получил статус оператора товарных поставок и намерен стать участником биржевых торгов. Об этом сообщила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на официальном сайте.
Этот статус дает возможность осуществлять торговлю между клиентами складской инфраструктуры без перекладки товара со счета продавца на счет покупателя.
Старший вице-президент биржи Антон Карпов заявил, что биржевая торговля рыбой благоприятно повлияет на эффективность закупок и снижение цены из-за сокращения количества посредников.
30 августа 2024 г. СПбМТСБ обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с предложением обязать участников рыбного рынка отчитываться о сделках по продаже рыбы.