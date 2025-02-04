Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с британской «дочки» 12,5 млн фунтов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании 12,5 млн фунтов задолженности с его бывшего британского подразделения Sberbank CIB (UK), следует из картотеки.
Сумма задолженности в рублях составляет порядка 1,5 млрд руб. – долг по сделкам репо от 22 мая 2018 г. Подробности дела не раскрываются.
«Сбер» потерял контроль над британской дочерней компанией после введения санкций. Британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн.
В июне 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд руб. к Sberbank CIB (UK). Тогда суд обязал бывшую британскую «дочку» выплатить «Сберу» задолженность по ссудам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, а также проценты по ним и неустойку.
Позже, в июле 2024 г., Арбитражный суд Москвы арестовал акции 129 000 акций «Лукойла» и 645 акций «Фосагро», которые принадлежали бывшей британской «дочке» Sberbank CIB (UK).