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Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с британской «дочки» 12,5 млн фунтов

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании 12,5 млн фунтов задолженности с его бывшего британского подразделения Sberbank CIB (UK), следует из картотеки.

Сумма задолженности в рублях составляет порядка 1,5 млрд руб. – долг по сделкам репо от 22 мая 2018 г. Подробности дела не раскрываются.

«Сбер» потерял контроль над британской дочерней компанией после введения санкций. Британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн.

В июне 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд руб. к Sberbank CIB (UK). Тогда суд обязал бывшую британскую «дочку» выплатить «Сберу» задолженность по ссудам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, а также проценты по ним и неустойку.

Позже, в июле 2024 г., Арбитражный суд Москвы арестовал акции 129 000 акций «Лукойла» и 645 акций «Фосагро», которые принадлежали бывшей британской «дочке» Sberbank CIB (UK).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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