Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с британской «дочки» 12,5 млн фунтов

В июне 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд руб. к Sberbank CIB (UK). Тогда суд обязал бывшую британскую «дочку» выплатить «Сберу» задолженность по ссудам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, а также проценты по ним и неустойку.