Суд арестовал принадлежащие британской «дочке» «Сбера» акции «Лукойла» и «Фосагро»

Великобритания ввела санкции против Сбербанка 1 марта 2022 г. после начала спецоперации РФ на Украине. 24 марта под ограничения попал и глава банка Герман Греф. В марте Сбербанк подал иск на 11,9 млрд руб. к своему британскому подразделению Sberbank CIB (UK). Британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн.