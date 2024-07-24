Суд арестовал принадлежащие британской «дочке» «Сбера» акции «Лукойла» и «Фосагро»
Арбитражный суд Москвы арестовал акции «Лукойла» и «Фосагро», которые принадлежали бывшей британской «дочке» Sberbank CIB (UK) Limited. Это следует из картотеки суда.
В качестве истца указано публичное акционерное общество «Сбербанк России». Суд арестовал около 129 000 акций «Лукойла» и 645 акций «Фосагро». Меры приняты для обеспечения исполнения решения суда от июня этого года. Он взыскал задолженность по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 г. Их общая сумма составила около 12 млрд руб.
19 июля Сбербанк попросил принять обеспечительные меры. В соответствующем заявлении он сообщил, что ценные бумаги Sberbank CIB (UK) Limited на счете в Ситибанке могут быть выведены из России в другую юрисдикцию, а сам счет закрыт.
Великобритания ввела санкции против Сбербанка 1 марта 2022 г. после начала спецоперации РФ на Украине. 24 марта под ограничения попал и глава банка Герман Греф. В марте Сбербанк подал иск на 11,9 млрд руб. к своему британскому подразделению Sberbank CIB (UK). Британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн.