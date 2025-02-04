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Суд в Москве не стал рассматривать заявление о банкротстве бельгийской Euroclear

Ведомости

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом бельгийского депозитария Euroclear, следует из картотеки.

Решение по иску московской компании АО «Гео-система» к Euroclear SA/NV было принято на заседании днем 4 февраля. Заявителем также выступила АО «Земельный альянс», третьими лицами указаны Банк России и Союз арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства».

Исковое заявление было подано в конце августа 2024 г. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

«Ведомости» писали, что «Гео-система» предприняла попытку обанкротить Euroclear в связи с тем, что взыскание средств со счетов типа «С» и «И» запрещено в соответствии с указами президента №95 и №665. На заседании 21 января защита ЦБ заявила, что потенциальное банкротство бельгийского депозитария Euroclear в России станет обходом отечественного контрсанкционного законодательства.

По версии регулятора, у Euroclear нет признаков несостоятельности по критерию недостаточности средств, потому что деньги у компании имеются, но на них наложены ограничения указами главы государства, то есть они заблокированы на специальных счетах типа «С» и «И» соответственно и их невозможно взыскать по решению суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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