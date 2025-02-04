Суд в Москве не стал рассматривать заявление о банкротстве бельгийской Euroclear
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление о признании банкротом бельгийского депозитария Euroclear, следует из картотеки.
Решение по иску московской компании АО «Гео-система» к Euroclear SA/NV было принято на заседании днем 4 февраля. Заявителем также выступила АО «Земельный альянс», третьими лицами указаны Банк России и Союз арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства».
Исковое заявление было подано в конце августа 2024 г. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.
«Ведомости» писали, что «Гео-система» предприняла попытку обанкротить Euroclear в связи с тем, что взыскание средств со счетов типа «С» и «И» запрещено в соответствии с указами президента №95 и №665. На заседании 21 января защита ЦБ заявила, что потенциальное банкротство бельгийского депозитария Euroclear в России станет обходом отечественного контрсанкционного законодательства.
По версии регулятора, у Euroclear нет признаков несостоятельности по критерию недостаточности средств, потому что деньги у компании имеются, но на них наложены ограничения указами главы государства, то есть они заблокированы на специальных счетах типа «С» и «И» соответственно и их невозможно взыскать по решению суда.