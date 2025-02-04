Суд в Москве не стал рассматривать заявление о банкротстве бельгийской Euroclear

По версии регулятора, у Euroclear нет признаков несостоятельности по критерию недостаточности средств, потому что деньги у компании имеются, но на них наложены ограничения указами главы государства, то есть они заблокированы на специальных счетах типа «С» и «И» соответственно и их невозможно взыскать по решению суда.