Банк России повысил курсы доллара и евро на 18 февраля

15 февраля официальный курс доллара США впервые с сентября опустился ниже 91 руб., достигнув 90,31 руб. ЦБ также снизил курс евро на 0,03 коп. до 94,89 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, в частности, связанный с темой возможного урегулирования конфликта на Украине.