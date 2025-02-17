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Банк России повысил курсы доллара и евро на 18 февраля

Ведомости

Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 18 февраля, следует из данных на сайте регулятора.

Стоимость доллара увеличится почти на 1,13 руб. и составит 91,44 руб. Курс евро станет больше на 0,92 руб., достигнув 95,81 руб. Стоимость юаня вырастет на 0,13 руб. до 12,49 руб.

По данным на 17 февраля курс доллара составляет 90,31 руб., евро – 94,89 руб., юаня – 12,37 руб.

Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

15 февраля официальный курс доллара США впервые с сентября опустился ниже 91 руб., достигнув 90,31 руб. ЦБ также снизил курс евро на 0,03 коп. до 94,89 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, в частности, связанный с темой возможного урегулирования конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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