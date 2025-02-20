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ЦБ: объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках РФ составил 12,8 млрд рублей

Ведомости

По итогам 2024 г. объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках России достиг 12,8 млрд руб. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на форуме по кибербезопасности в финансах.

Общий же объем операций без согласия клиентов в российских банках по итогам 2024 г. составил 26,9 млрд руб.

Кредитное мошенничество, которое подразумевает, что жертвы передают аферистам деньги, полученные в кредит, продолжает расти. ЦБ сейчас ставит перед собой задачу изменить негативную тенденцию. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 19 февраля объявила о планах по поэтапному внедрению новых мер для борьбы с этой проблемой.

12 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит так называемый период охлаждения в потребительском кредитовании. По нему банки и МФО обязаны предоставлять заемщику средства не ранее, чем через четыре часа, если сумма кредита варьируется от 50 000 до 200 000 руб., и не раньше, чем через 48 часов, если кредит превышает 200 000 руб. Эти новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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