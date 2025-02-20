ЦБ: объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках РФ составил 12,8 млрд рублей

12 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит так называемый период охлаждения в потребительском кредитовании. По нему банки и МФО обязаны предоставлять заемщику средства не ранее, чем через четыре часа, если сумма кредита варьируется от 50 000 до 200 000 руб., и не раньше, чем через 48 часов, если кредит превышает 200 000 руб. Эти новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.