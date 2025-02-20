В Госдуме предложили удвоить cумму страхового возмещения по вкладам
Сумму страхового возмещения по вкладам предложили увеличить в два раза – с 1,4 млн до 2,8 млн руб. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди».
Авторы инициативы считают, что это решение актуально в изменившихся экономических условиях. Ведь сумма в 1,4 млн руб. была установлена еще в 2014 г. За прошедшие 10 лет, по данным парламентариев, произошло значительное увеличение стоимости жизни, изменился уровень зарплат. Также стало больше людей, которые хранят сбережения в банках.
«Это позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии», – указано в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты полагают, что увеличение страхового возмещения повысит доверие клиентов и поспособствует привлечению новых депозитов, что, в свою очередь, благотворно отразится на развитии финансового сектора страны.
20 февраля «Ведомости» сообщали, что крупнейшие банки в России продолжают снижать ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России решил сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Но эксперты считают, что говорить о едином тренде на снижение доходности по вкладам пока рано. Свое влияние может оказать вопрос инфляции, банки могут быть вынуждены предлагать более высокие ставки, чтобы привлечь клиентов.