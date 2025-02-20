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В Госдуме предложили удвоить cумму страхового возмещения по вкладам

Ведомости

Сумму страхового возмещения по вкладам предложили увеличить в два раза – с 1,4 млн до 2,8 млн руб. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди».

Авторы инициативы считают, что это решение актуально в изменившихся экономических условиях. Ведь сумма в 1,4 млн руб. была установлена еще в 2014 г. За прошедшие 10 лет, по данным парламентариев, произошло значительное увеличение стоимости жизни, изменился уровень зарплат. Также стало больше людей, которые хранят сбережения в банках.

«Это позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты полагают, что увеличение страхового возмещения повысит доверие клиентов и поспособствует привлечению новых депозитов, что, в свою очередь, благотворно отразится на развитии финансового сектора страны.

20 февраля «Ведомости» сообщали, что крупнейшие банки в России продолжают снижать ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России решил сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Но эксперты считают, что говорить о едином тренде на снижение доходности по вкладам пока рано. Свое влияние может оказать вопрос инфляции, банки могут быть вынуждены предлагать более высокие ставки, чтобы привлечь клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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