В Госдуме предложили удвоить cумму страхового возмещения по вкладам

20 февраля «Ведомости» сообщали, что крупнейшие банки в России продолжают снижать ставки по вкладам. Это произошло после того, как Банк России решил сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Но эксперты считают, что говорить о едином тренде на снижение доходности по вкладам пока рано. Свое влияние может оказать вопрос инфляции, банки могут быть вынуждены предлагать более высокие ставки, чтобы привлечь клиентов.