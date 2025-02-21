ПИФы смогут поменять свой статус с «квального» на «неквальный»

Правда, для этого фондам нужно будет соответствовать определенным условиям. Так, потребуется внести изменения в правила доверительного управления, указав, что паи теперь доступны для неквалифицированных инвесторов. Кроме того, под новых пайщиков потребуется адаптировать состав и структуру фонда. Также важно, чтобы на ПИФ в момент подачи документов не были наложены никакие ограничения.