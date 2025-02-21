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ПИФы смогут поменять свой статус с «квального» на «неквальный»

Ведомости

Паевые инвестиционные фонды смогут поменять свой статус с «квального» на «неквальный». Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Такая возможность появится с 1 марта 2026 г. По информации ЦБ, это изменение будет особенно актуально для тех фондов, которые изначально были направлены на более рискованные активы, но затем стали более стабильными.

«Смена статуса позволит квалифицированным инвесторам выйти из проекта после завершения его рисковой стадии, например, после ввода в эксплуатацию построенного торгового центра, а неквалифицированные инвесторы смогут получать регулярный доход от сдачи в аренду построенного объекта», – отметили в Банке России.

Правда, для этого фондам нужно будет соответствовать определенным условиям. Так, потребуется внести изменения в правила доверительного управления, указав, что паи теперь доступны для неквалифицированных инвесторов. Кроме того, под новых пайщиков потребуется адаптировать состав и структуру фонда. Также важно, чтобы на ПИФ в момент подачи документов не были наложены никакие ограничения.

20 февраля бизнес предложил разрешить использовать криптовалюты профучастникам и «квалам». С такой инициативой выступили в проекте резолюции участников Финансового форума, прошедшего в РСПП. Но в Центробанке журналистам «Ведомостей» пояснили, что по-прежнему не поддерживают использование отечественной финансовой инфраструктуры для совершения операций с криптовалютами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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