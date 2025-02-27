Греф ожидает ужесточение санкций против Сбербанка

США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка в апреле 2022 г. Ограничения предполагают полную блокировку активов на территории США, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Тогда в банке заявили, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».