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Греф ожидает ужесточение санкций против Сбербанка

Ведомости

Санкции в отношении Сбербанка ужесточат, считает председатель правления «Сбера» Герман Греф. Об этом он заявил в ходе звонка с аналитиками и журналистами.

«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут, более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат», – сказал он. При этом глава Сбербанка уточнил, что снятие санкций будет «счастливым бонусом».

Греф заявил, что «перестал считать наши санкции». По его словам, раньше «с содроганием ожидали всю эту историю», но сейчас ему «абсолютно неинтересно», какие придумывают санкции «по поводу того, чтобы перестать поставлять в Россию приставки Хbox».

США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка в апреле 2022 г. Ограничения предполагают полную блокировку активов на территории США, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Тогда в банке заявили, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».

В мае 2022 г. ЕС согласовал отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Тогда в банке также не выявили поводов для беспокойства, поскольку отключение от SWIFT «не меняет текущую ситуацию в международных расчетах», а внутрироссийские операции не зависят от SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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