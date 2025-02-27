Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Центробанк обнародовал результаты экспертизы поведения заемщиков

Ведомости

Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно – через приложения, при этом часто люди не читают условия договоров, сообщил Центробанк со ссылкой на результаты поведенческой экспертизы. По его данным, большой объем документа, необходимость пройти по ссылке, а также доверие менеджеру, спешка и непонимание юридических терминов остаются основными причинами пропуска чтения условий договора.

Регулятор рассказал, что выяснил, от чего зависит внимание потребителей финансовых услуг к условиям договора, какие его разделы они считают наиболее и наименее важными, что «мешает восприятию значимой информации». «Например, многие заемщики думают, что все документы стандартны и изменить их невозможно. Однако право вносить корректировки у заемщика есть», – сообщил регулятор.

Наиболее важными и понятными для потребителей оказались сумма кредита и сроки погашения, а также валюта, в которой предоставляется кредит, периодичность платежей и что будет в случае неисполнения обязанностей по договору. А самыми непонятными – порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком, и бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору.

При этом большинство потребителей помнят о получении индивидуальных (69,73% респондентов) или общих (57,15% респондентов) условий по своему последнему договору кредита. Но потребители чаще помнят о получении индивидуальных, чем о получении общих условий договора кредита. ЦБ предполагает, что редкое чтение общих условий может быть связано с тем, что потребители получают их в виде электронной ссылки на сайт.

Период охлаждения по потребительским кредитам заработает с 1 сентября 2025 г. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях 11 февраля. Получить деньги по кредиту или займу от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, средства перечислят не ранее чем через 48 часов. Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ вводит ряд ответственностей, в том числе для так называемых дропперов – лиц, которые предоставляют свои счета для вывода украденных денег, отметил в своем выступлении на заседании Госдумы председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных