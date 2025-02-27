Центробанк обнародовал результаты экспертизы поведения заемщиков
Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно – через приложения, при этом часто люди не читают условия договоров, сообщил Центробанк со ссылкой на результаты поведенческой экспертизы. По его данным, большой объем документа, необходимость пройти по ссылке, а также доверие менеджеру, спешка и непонимание юридических терминов остаются основными причинами пропуска чтения условий договора.
Регулятор рассказал, что выяснил, от чего зависит внимание потребителей финансовых услуг к условиям договора, какие его разделы они считают наиболее и наименее важными, что «мешает восприятию значимой информации». «Например, многие заемщики думают, что все документы стандартны и изменить их невозможно. Однако право вносить корректировки у заемщика есть», – сообщил регулятор.
Наиболее важными и понятными для потребителей оказались сумма кредита и сроки погашения, а также валюта, в которой предоставляется кредит, периодичность платежей и что будет в случае неисполнения обязанностей по договору. А самыми непонятными – порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком, и бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору.
При этом большинство потребителей помнят о получении индивидуальных (69,73% респондентов) или общих (57,15% респондентов) условий по своему последнему договору кредита. Но потребители чаще помнят о получении индивидуальных, чем о получении общих условий договора кредита. ЦБ предполагает, что редкое чтение общих условий может быть связано с тем, что потребители получают их в виде электронной ссылки на сайт.
Период охлаждения по потребительским кредитам заработает с 1 сентября 2025 г. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях 11 февраля. Получить деньги по кредиту или займу от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, средства перечислят не ранее чем через 48 часов. Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ вводит ряд ответственностей, в том числе для так называемых дропперов – лиц, которые предоставляют свои счета для вывода украденных денег, отметил в своем выступлении на заседании Госдумы председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.