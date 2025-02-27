Центробанк обнародовал результаты экспертизы поведения заемщиков

Период охлаждения по потребительским кредитам заработает с 1 сентября 2025 г. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях 11 февраля. Получить деньги по кредиту или займу от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, средства перечислят не ранее чем через 48 часов. Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ вводит ряд ответственностей, в том числе для так называемых дропперов – лиц, которые предоставляют свои счета для вывода украденных денег, отметил в своем выступлении на заседании Госдумы председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.