Кирилл Варенцов назначен председателем правления «Самолет банка»

Варенцов с 2009 г. работал в Газпромбанке – от менеджера по продажам до заместителя начальника департамента партнерских продаж. С 2019 г. перешел на работу в банк «Дом.РФ», где занимал должность вице-президента. В Самолет Плюс он пришел в 2024 г., когда возглавил финтех-направление компании и вошел в наблюдательный совет «Самолет банка».