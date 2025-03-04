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Кирилл Варенцов назначен председателем правления «Самолет банка»

Ведомости

Председателем правления «Самолет банка» назначен Кирилл Варенцов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Его кандидатура была одобрена наблюдательным советом банка и получила поддержку Центрального банка РФ. Варенцов возьмет на себя задачи по преобразованию банка в высокотехнологичную финансовую платформу.

Варенцов подчеркнул, что команда банка работает над созданием инструментов, направленных на безопасную покупку и продажу недвижимости, управление финансами и получение современных банковских услуг.

Аркадий Тарнопольский, который до этого исполнял обязанности председателя правления, останется в банке в качестве заместителя председателя правления.

Варенцов с 2009 г. работал в Газпромбанке – от менеджера по продажам до заместителя начальника департамента партнерских продаж. С 2019 г. перешел на работу в банк «Дом.РФ», где занимал должность вице-президента. В Самолет Плюс он пришел в 2024 г., когда возглавил финтех-направление компании и вошел в наблюдательный совет «Самолет банка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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