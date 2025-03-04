Кирилл Варенцов назначен председателем правления «Самолет банка»
Председателем правления «Самолет банка» назначен Кирилл Варенцов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Его кандидатура была одобрена наблюдательным советом банка и получила поддержку Центрального банка РФ. Варенцов возьмет на себя задачи по преобразованию банка в высокотехнологичную финансовую платформу.
Варенцов подчеркнул, что команда банка работает над созданием инструментов, направленных на безопасную покупку и продажу недвижимости, управление финансами и получение современных банковских услуг.
Аркадий Тарнопольский, который до этого исполнял обязанности председателя правления, останется в банке в качестве заместителя председателя правления.
Варенцов с 2009 г. работал в Газпромбанке – от менеджера по продажам до заместителя начальника департамента партнерских продаж. С 2019 г. перешел на работу в банк «Дом.РФ», где занимал должность вице-президента. В Самолет Плюс он пришел в 2024 г., когда возглавил финтех-направление компании и вошел в наблюдательный совет «Самолет банка».