Центробанк сообщил о ликвидации «Банка Стрела»

Лицензию у «Банка Стрела» отозвали 22 марта 2024 г. Как тогда сообщал ЦБ, значительные объемы операций были связаны с расчетами между физлицами и теневым бизнесом (регулятор указывал в частности на переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор). «Банк Стрела», подчеркивал ЦБ, нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора, допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.