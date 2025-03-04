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Центробанк сообщил о ликвидации «Банка Стрела»

Ведомости

Банк России сообщил о ликвидации АО «Банк Стрела». Он специализировался на переводе средств между «Киви банком» и иными участниками банковского рынка, в марте 2024 г. кредитор занимал 321-е место в банковской системе.

Лицензию у «Банка Стрела» отозвали 22 марта 2024 г. Как тогда сообщал ЦБ, значительные объемы операций были связаны с расчетами между физлицами и теневым бизнесом (регулятор указывал в частности на переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор). «Банк Стрела», подчеркивал ЦБ, нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора, допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Затем был назначена временная администрация и обозначены сроки возврата средств вкладчикам. Сообщалось, что деньги будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного (включая начисленные проценты). АСВ сообщило, что начнет выплаты не позднее 5 апреля. Страховая ответственность АСВ предварительно оценивалась в 332 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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