Центробанк сообщил о ликвидации «Банка Стрела»
Банк России сообщил о ликвидации АО «Банк Стрела». Он специализировался на переводе средств между «Киви банком» и иными участниками банковского рынка, в марте 2024 г. кредитор занимал 321-е место в банковской системе.
Лицензию у «Банка Стрела» отозвали 22 марта 2024 г. Как тогда сообщал ЦБ, значительные объемы операций были связаны с расчетами между физлицами и теневым бизнесом (регулятор указывал в частности на переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор). «Банк Стрела», подчеркивал ЦБ, нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора, допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Затем был назначена временная администрация и обозначены сроки возврата средств вкладчикам. Сообщалось, что деньги будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного (включая начисленные проценты). АСВ сообщило, что начнет выплаты не позднее 5 апреля. Страховая ответственность АСВ предварительно оценивалась в 332 000 руб.