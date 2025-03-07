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ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Ведомости

Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 г., сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Такое решение было принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, запрещающими финансовым институтам РФ приобретать наличную валюту западных стран.

Граждане, имеющие валютный счет или вклад, которые были открыты до 9 марта 2022 г., могут снимать иностранную валюту в пределах остатка на 00:00 по мск на указанную дату. Сумма не должна превышать $10 000 или ее эквивалент в евро независимо от валюты счета или вклада, при условии, что данная возможность ранее не была использована.

Остальные средства по-прежнему доступны для получения в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные после указанной даты, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков на ближайшие полгода также сохраняется запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Без открытия счета и через электронные кошельки валютные переводы выдаются в рублях. Выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

Юридические лица, которые не являются резидентами, до 9 сентября 2025 г. не смогут получить наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Юрлица, являющиеся резидентами, в течение ближайшего полугода могут получить со счетов указанную наличную валюту только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.

Меру впервые ввели 9 марта 2022 г. 7 марта 2024 г. ЦБ продлил действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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