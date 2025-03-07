ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода
Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 г., сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).
Такое решение было принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, запрещающими финансовым институтам РФ приобретать наличную валюту западных стран.
Граждане, имеющие валютный счет или вклад, которые были открыты до 9 марта 2022 г., могут снимать иностранную валюту в пределах остатка на 00:00 по мск на указанную дату. Сумма не должна превышать $10 000 или ее эквивалент в евро независимо от валюты счета или вклада, при условии, что данная возможность ранее не была использована.
Остальные средства по-прежнему доступны для получения в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные после указанной даты, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Для банков на ближайшие полгода также сохраняется запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Без открытия счета и через электронные кошельки валютные переводы выдаются в рублях. Выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.
Юридические лица, которые не являются резидентами, до 9 сентября 2025 г. не смогут получить наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Юрлица, являющиеся резидентами, в течение ближайшего полугода могут получить со счетов указанную наличную валюту только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.
Меру впервые ввели 9 марта 2022 г. 7 марта 2024 г. ЦБ продлил действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 г.