ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Граждане, имеющие валютный счет или вклад, которые были открыты до 9 марта 2022 г., могут снимать иностранную валюту в пределах остатка на 00:00 по мск на указанную дату. Сумма не должна превышать $10 000 или ее эквивалент в евро независимо от валюты счета или вклада, при условии, что данная возможность ранее не была использована.