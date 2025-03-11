Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в феврале составила 134,4 млрд рублей

11 февраля стало известно, что чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе сократились до 43,4 млрд руб. – на 33,6% в годовом исчислении. Стоимость кредитного риска в первом месяце 2025 г. без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,8%. Сформированные резервы в 2,6 раза превышают просроченную задолженность. За январь операционные расходы увеличились на 12,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8%.