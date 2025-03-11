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Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в феврале составила 134,4 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в феврале выросла на 11,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 134,4 млрд руб., говорится в отчете кредитора. За январь – февраль прибыль составила 267,3 млрд руб. (+13,5% год к году).

Рентабельность капитала составила 24,3%. Чистый процентный доход вырос на 21,1% до 241,1 млрд руб., чистый комиссионный доход увеличился на 3,1% до 57,6 млрд руб. Доля просроченной задолженности достигла 2,4% (против 2,1% годом ранее). Расходы на резервы и переоценка кредитов снизились до 200 млн руб.

Стоимость риска сохранилась на уровне 1,4% (в январе – 1,8%). В феврале продолжилось сокращение кредитного портфеля: корпоративное и розничное кредитование снизились на 0,1% и 0,4% соответственно. Несмотря на это, чистая прибыль за два месяца выросла на 13,5% год к году до 267,3 млрд руб., а достаточность капитала увеличилась на 0,4 п. п. до 13,2%.

Глава компании Герман Греф заявил, что в феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года, который происходит на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Центробанка. По его словам, «Сбер» за счет сохранения высокой операционной эффективности смог нарастить чистую прибыль за первые два месяца и повысить достаточность общего капитала банка на 0,4 п. п. до 13,2%. Общая рентабельность капитала за январь – февраль 2025 г. составила 23,2%.

11 февраля стало известно, что чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе сократились до 43,4 млрд руб. – на 33,6% в годовом исчислении. Стоимость кредитного риска в первом месяце 2025 г. без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,8%. Сформированные резервы в 2,6 раза превышают просроченную задолженность. За январь операционные расходы увеличились на 12,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8%.

17 января «Ведомости» писали, что по итогам 2024 г. Сбербанк зафиксировал рекордную чистую прибыль в размере 1,56 трлн руб., что является ростом относительно показателя 2024 г. (1,493 трлн руб.). Рентабельность капитала составила 23,4%, а в декабре прибыль достигла 117,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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