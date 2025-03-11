Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в феврале составила 134,4 млрд рублей
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в феврале выросла на 11,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 134,4 млрд руб., говорится в отчете кредитора. За январь – февраль прибыль составила 267,3 млрд руб. (+13,5% год к году).
Рентабельность капитала составила 24,3%. Чистый процентный доход вырос на 21,1% до 241,1 млрд руб., чистый комиссионный доход увеличился на 3,1% до 57,6 млрд руб. Доля просроченной задолженности достигла 2,4% (против 2,1% годом ранее). Расходы на резервы и переоценка кредитов снизились до 200 млн руб.
Стоимость риска сохранилась на уровне 1,4% (в январе – 1,8%). В феврале продолжилось сокращение кредитного портфеля: корпоративное и розничное кредитование снизились на 0,1% и 0,4% соответственно. Несмотря на это, чистая прибыль за два месяца выросла на 13,5% год к году до 267,3 млрд руб., а достаточность капитала увеличилась на 0,4 п. п. до 13,2%.
Глава компании Герман Греф заявил, что в феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года, который происходит на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Центробанка. По его словам, «Сбер» за счет сохранения высокой операционной эффективности смог нарастить чистую прибыль за первые два месяца и повысить достаточность общего капитала банка на 0,4 п. п. до 13,2%. Общая рентабельность капитала за январь – февраль 2025 г. составила 23,2%.
11 февраля стало известно, что чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе сократились до 43,4 млрд руб. – на 33,6% в годовом исчислении. Стоимость кредитного риска в первом месяце 2025 г. без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,8%. Сформированные резервы в 2,6 раза превышают просроченную задолженность. За январь операционные расходы увеличились на 12,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8%.