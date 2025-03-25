«Сбер» рассматривает снижение ставок по рыночной ипотеке в скором времени

21 марта Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, этого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономистов консенсус-прогноза «Ведомостей». Заседание стало третьим подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.