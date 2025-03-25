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«Сбер» рассматривает снижение ставок по рыночной ипотеке в скором времени

Ведомости

Вероятное дальнейшее снижение ставок по рыночной ипотеке в ближайшей перспективе рассматривается в Сбербанке, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В «Сбере» напомнили, что 4 марта банк снизил ставки по рыночным ипотечным кредитам на 1%–1,5% в зависимости от суммы первоначального взноса.

20 марта начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин сообщил о снижении ставок по рыночной ипотеке – в зависимости от размера первоначального взноса снижение составит от 0,5% до 1%.

21 марта Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, этого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономистов консенсус-прогноза «Ведомостей». Заседание стало третьим подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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