«Сбер» рассматривает снижение ставок по рыночной ипотеке в скором времени
Вероятное дальнейшее снижение ставок по рыночной ипотеке в ближайшей перспективе рассматривается в Сбербанке, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
В «Сбере» напомнили, что 4 марта банк снизил ставки по рыночным ипотечным кредитам на 1%–1,5% в зависимости от суммы первоначального взноса.
20 марта начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин сообщил о снижении ставок по рыночной ипотеке – в зависимости от размера первоначального взноса снижение составит от 0,5% до 1%.
21 марта Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, этого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономистов консенсус-прогноза «Ведомостей». Заседание стало третьим подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.