ВТБ снизил ставки по ипотеке

Совет директоров ЦБ на заседании 25 октября 2024 г. повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. С тех пор она сохраняется на этом уровне. Регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.