ВТБ снизил ставки по ипотеке
ВТБ снижает ставки по рыночной ипотеке – в зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 п. п. Об этом сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин, передает «Ведомостям» пресс-служба ВТБ.
С 20 марта при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Как уточнили в ВТБ, минимальные ипотечные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.
Бабин считает, что динамика спроса на ипотеку в 2025 г. будет сдержанной. По его словам, ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать «львиную долю» ипотечных продаж.
Как отметили в ВТБ, по итогам февраля 2025 г. банк провел 8400 ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд руб. Показатель соответствует с февралем 2024 г., при этом более чем вдвое превышает результат января 2025 г.
Совет директоров ЦБ на заседании 25 октября 2024 г. повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. С тех пор она сохраняется на этом уровне. Регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали 18 марта, что инфляция в России к концу 2025 г. снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазона 5–7%.