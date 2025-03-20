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ВТБ снизил ставки по ипотеке

Ведомости

ВТБ снижает ставки по рыночной ипотеке – в зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 п. п. Об этом сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин, передает «Ведомостям» пресс-служба ВТБ.

С 20 марта при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Как уточнили в ВТБ, минимальные ипотечные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.

Бабин считает, что динамика спроса на ипотеку в 2025 г. будет сдержанной. По его словам, ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать «львиную долю» ипотечных продаж.

Как отметили в ВТБ, по итогам февраля 2025 г. банк провел 8400 ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд руб. Показатель соответствует с февралем 2024 г., при этом более чем вдвое превышает результат января 2025 г.

Совет директоров ЦБ на заседании 25 октября 2024 г. повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. С тех пор она сохраняется на этом уровне. Регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали 18 марта, что инфляция в России к концу 2025 г. снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазона 5–7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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