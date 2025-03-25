Костин предложил создать международную правовую основу для защиты финсектора
«Во многих странах задумываются: если такое произошло с Россией, может ли это случиться с нами? В Китае и арабском мире есть такие опасения. Поэтому, на мой взгляд, санкции следует вводить с осторожностью. Возможно, стоит создать новую правовую базу, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Это моя личная точка зрения», – отметил Костин в интервью CNN, обсуждая восстановление притока иностранных инвестиций в Россию.
Костин отдельно отметил, что, вероятно, рано делать прогнозы о восстановлении российско-американских отношений, так как процесс будет длительным. Он подчеркнул, что в последние годы эти отношения были практически разрушены и для их восстановления потребуется время. Костин выразил мнение, что несмотря на сложности, президент США Дональд Трамп демонстрирует искреннее желание помочь в этом процессе. Он также уверен, что если есть намерения, то найдутся и возможности.
Что касается возвращения западных компаний, Костин заявил, что уже есть российский аналог «Биг Мака», и выразил сомнение в том, что McDonald’s сильно нужен России. Он также отметил, что процесс возвращения западных компаний начнется. Он добавил, что нормализация отношений займет время, но бизнес гораздо менее политизирован и для восстановления деловых отношений между странами нужно принимать правильные политические решения.