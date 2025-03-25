Костин предложил создать международную правовую основу для защиты финсектора

Костин отдельно отметил, что, вероятно, рано делать прогнозы о восстановлении российско-американских отношений, так как процесс будет длительным. Он подчеркнул, что в последние годы эти отношения были практически разрушены и для их восстановления потребуется время. Костин выразил мнение, что несмотря на сложности, президент США Дональд Трамп демонстрирует искреннее желание помочь в этом процессе. Он также уверен, что если есть намерения, то найдутся и возможности.