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Костин предложил создать международную правовую основу для защиты финсектора

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости разработки международных правовых механизмов, которые защитят финансовую систему от политического давления. Об этом он сообщил в интервью журналисту CNN.

«Во многих странах задумываются: если такое произошло с Россией, может ли это случиться с нами? В Китае и арабском мире есть такие опасения. Поэтому, на мой взгляд, санкции следует вводить с осторожностью. Возможно, стоит создать новую правовую базу, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Это моя личная точка зрения», – отметил Костин в интервью CNN, обсуждая восстановление притока иностранных инвестиций в Россию.

Костин отдельно отметил, что, вероятно, рано делать прогнозы о восстановлении российско-американских отношений, так как процесс будет длительным. Он подчеркнул, что в последние годы эти отношения были практически разрушены и для их восстановления потребуется время. Костин выразил мнение, что несмотря на сложности, президент США Дональд Трамп демонстрирует искреннее желание помочь в этом процессе. Он также уверен, что если есть намерения, то найдутся и возможности.

Что касается возвращения западных компаний, Костин заявил, что уже есть российский аналог «Биг Мака», и выразил сомнение в том, что McDonald’s сильно нужен России. Он также отметил, что процесс возвращения западных компаний начнется. Он добавил, что нормализация отношений займет время, но бизнес гораздо менее политизирован и для восстановления деловых отношений между странами нужно принимать правильные политические решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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