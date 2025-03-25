Россельхозбанк получил самый высокий рейтинг по оценке агентства Китая

19 марта РСХБ сообщил о прибыли в 39,83 млрд руб. по итогам 2024 г., что на 25% больше по сравнению с 2023 г. В IV квартале банк заработал 830 млн руб. Чистый процентный доход банка после вычета резервов вырос на 21,2%, достигнув 99,65 млрд руб., а чистый комиссионный доход увеличился на 3%, составив 22,32 млрд руб. Дополнительный доход пришел от переоценки валюты и операций с финансовыми инструментами – 19,4 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,7%.