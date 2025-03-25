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Россельхозбанк получил самый высокий рейтинг по оценке агентства Китая

Ведомости

Китайское агентство China Lianhe Credit Rating присвоило Россельхозбанку (РСХБ) долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «АА» со стабильным прогнозом, что является наивысшей оценкой по китайской национальной шкале, следует из сообщения банка.

Согласно оценке китайского агентства, РСХБ обеспечивает сильную рыночную позицию и конкурентоспособность за счет разнообразия предоставляемых услуг, обширной сети отделений в России, преданной клиентской базе и узнаваемости бренда, а также благодаря своим лидерским позициям в сфере сельскохозяйственного финансирования.

Присвоенный рейтинг банку рейтинг от одного из ведущих и наиболее уважаемых кредитных рейтинговых агентств Китая открывает Россельхозбанку возможности для расширения новых направлений взаимодействия с партнерами из Китая, говорится в сообщении.

China Lianhe Credit Rating является одним из ведущих кредитных рейтинговых агентств в Китае, охватывающим более 30% рынка в своей сфере. Агентство строго следует международным стандартам, что обеспечивает ему высокую репутацию среди участников финансового рынка. 

19 марта РСХБ сообщил о прибыли в 39,83 млрд руб. по итогам 2024 г., что на 25% больше по сравнению с 2023 г.  В IV квартале банк заработал 830 млн руб. Чистый процентный доход банка после вычета резервов вырос на 21,2%, достигнув 99,65 млрд руб., а чистый комиссионный доход увеличился на 3%, составив 22,32 млрд руб. Дополнительный доход пришел от переоценки валюты и операций с финансовыми инструментами – 19,4 млрд руб.  Чистая процентная маржа составила 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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