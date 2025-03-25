Прибыль банковского сектора в РФ снизилась на 25% по итогам февраля
По итогам февраля 2025 г. чистая прибыль банковского сектора России составила 214 млрд руб., что на 25% ниже, чем в январе (286 млрд руб). Снижение прибыли связано с ростом расходов на формирование резервов, а также с сезонными факторами, говорится в отчете Центробанка.
Совокупная прибыль банков с начала года достигла 500 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Основной вклад в прибыльность банковского сектора внесли крупные кредитные организации, на которые приходится более 80% общего результата.
Чистая прибыль банковского сектора в январе, по данным аналитиков ЦБ, превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Рост прибыли объяснялся ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.
В то же время объем чистой прибыли за январь 2025 г. оказался почти на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда она достигла 352 млрд руб. Количество прибыльных банков составило 258 организаций по итогам первого месяца этого года. В декабре их было 205, а в январе 2024 г. – 291.
27 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала, что прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. По прогнозу ЦБ, кредит экономике вырастет в 2025 г. в диапазоне от 6 до 11%.