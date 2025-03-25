Газета
Телеграм
/ Финансы

Прибыль банковского сектора в РФ снизилась на 25% по итогам февраля

Ведомости

По итогам февраля 2025 г. чистая прибыль банковского сектора России составила 214 млрд руб., что на 25% ниже, чем в январе (286 млрд руб). Снижение прибыли связано с ростом расходов на формирование резервов, а также с сезонными факторами, говорится в отчете Центробанка.

Совокупная прибыль банков с начала года достигла 500 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Основной вклад в прибыльность банковского сектора внесли крупные кредитные организации, на которые приходится более 80% общего результата.

Чистая прибыль банковского сектора в январе, по данным аналитиков ЦБ, превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Рост прибыли объяснялся ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.

В то же время объем чистой прибыли за январь 2025 г. оказался почти на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда она достигла 352 млрд руб. Количество прибыльных банков составило 258 организаций по итогам первого месяца этого года. В декабре их было 205, а в январе 2024 г. – 291.

27 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала, что прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. По прогнозу ЦБ, кредит экономике вырастет в 2025 г. в диапазоне от 6 до 11%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных