Прибыль банковского сектора в РФ снизилась на 25% по итогам февраля

В то же время объем чистой прибыли за январь 2025 г. оказался почти на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда она достигла 352 млрд руб. Количество прибыльных банков составило 258 организаций по итогам первого месяца этого года. В декабре их было 205, а в январе 2024 г. – 291.