Ограничение ПСК по потребительским займам возобновится с 1 апреля

28 марта «Известия» со ссылкой на данные банков писали, что средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) достиг 39,6% к концу марта 2025 г. Как объяснил изданию экономист Андрей Бархота, ставки по ссудам растут не только из-за ключевой ставки, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения. «Известия» отмечают, что банкам приходится держать высокие ставки по кредитам, чтобы отбить дорогое фондирование в предыдущие месяцы, когда они ставили высокую доходность по депозитам.