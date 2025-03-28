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Ограничение ПСК по потребительским займам возобновится с 1 апреля

Ведомости

Полная стоимость кредита (ПСК) по договорам о займе, которые были заключены или изменены с 1 апреля 2025 г., не должна превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита более чем на треть, сообщили в Центробанке (ЦБ).

Сообщается, что ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей.

В декабре 2024 г. ЦБ принял решение временно отменить ограничение ПСК. Такое решение было принято, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия меры участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов, считают в банке. Теперь финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.

28 марта «Известия» со ссылкой на данные банков писали, что средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) достиг 39,6% к концу марта 2025 г. Как объяснил изданию экономист Андрей Бархота, ставки по ссудам растут не только из-за ключевой ставки, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения. «Известия» отмечают, что банкам приходится держать высокие ставки по кредитам, чтобы отбить дорогое фондирование в предыдущие месяцы, когда они ставили высокую доходность по депозитам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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