Ограничение ПСК по потребительским займам возобновится с 1 апреля
Полная стоимость кредита (ПСК) по договорам о займе, которые были заключены или изменены с 1 апреля 2025 г., не должна превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита более чем на треть, сообщили в Центробанке (ЦБ).
Сообщается, что ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей.
В декабре 2024 г. ЦБ принял решение временно отменить ограничение ПСК. Такое решение было принято, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия меры участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов, считают в банке. Теперь финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.
28 марта «Известия» со ссылкой на данные банков писали, что средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) достиг 39,6% к концу марта 2025 г. Как объяснил изданию экономист Андрей Бархота, ставки по ссудам растут не только из-за ключевой ставки, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения. «Известия» отмечают, что банкам приходится держать высокие ставки по кредитам, чтобы отбить дорогое фондирование в предыдущие месяцы, когда они ставили высокую доходность по депозитам.