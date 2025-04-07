Газета
Телеграм
/ Финансы

Средний размер вклада у россиян в I квартале вырос на 18,5%

Ведомости

За январь – март 2025 г. средний размер вклада у россиян составил 413 686 руб. Это на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса «Финуслуги».

В Москве темпы роста оказались заметно ниже общероссийских – средний депозит увеличился на 10,4% и достиг 564 209 руб. По регионам страны динамика была неравномерной: в некоторых субъектах прирост оказался умеренным, в других – существенно выше.

Наибольший рост зафиксирован в Калининградской области – до 427 961 руб. (+30,6%). В числе лидеров также Пермский край (+21,6% до 342 358 руб.), Челябинская область (+21,5% до 362 780 руб.), Волгоградская область (+21,2% до 379 969 руб.), а также Чувашская Республика и Ростовская область – обе показали прирост в 20,99%, доведя средний размер вклада до 347 709 и 419 164 руб. соответственно.

Самый низкий темп роста отмечен в Саратовской области – 2,4%. Здесь жители в среднем хранят на депозитах 380 835 руб.

В методологии исследования уточняется, что в расчет включались данные по сбережениям, размещенным на «Финуслугах» в I квартале 2025 г. Учитывались регионы, где количество вкладчиков превышает 1000 человек. Среднее значение по стране рассчитано без исключений.

27 марта сообщалось, что ЦБ зафиксировал существенный рост доходов 65% российских домохозяйств. Доля семей с финансовыми активами за два года увеличилась до 75,5%. Пояснялось, что россияне продолжают хранить сбережения в основном на банковских счетах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных