Средний размер вклада у россиян в I квартале вырос на 18,5%

Наибольший рост зафиксирован в Калининградской области – до 427 961 руб. (+30,6%). В числе лидеров также Пермский край (+21,6% до 342 358 руб.), Челябинская область (+21,5% до 362 780 руб.), Волгоградская область (+21,2% до 379 969 руб.), а также Чувашская Республика и Ростовская область – обе показали прирост в 20,99%, доведя средний размер вклада до 347 709 и 419 164 руб. соответственно.