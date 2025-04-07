Средний размер вклада у россиян в I квартале вырос на 18,5%
За январь – март 2025 г. средний размер вклада у россиян составил 413 686 руб. Это на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса «Финуслуги».
В Москве темпы роста оказались заметно ниже общероссийских – средний депозит увеличился на 10,4% и достиг 564 209 руб. По регионам страны динамика была неравномерной: в некоторых субъектах прирост оказался умеренным, в других – существенно выше.
Наибольший рост зафиксирован в Калининградской области – до 427 961 руб. (+30,6%). В числе лидеров также Пермский край (+21,6% до 342 358 руб.), Челябинская область (+21,5% до 362 780 руб.), Волгоградская область (+21,2% до 379 969 руб.), а также Чувашская Республика и Ростовская область – обе показали прирост в 20,99%, доведя средний размер вклада до 347 709 и 419 164 руб. соответственно.
Самый низкий темп роста отмечен в Саратовской области – 2,4%. Здесь жители в среднем хранят на депозитах 380 835 руб.
В методологии исследования уточняется, что в расчет включались данные по сбережениям, размещенным на «Финуслугах» в I квартале 2025 г. Учитывались регионы, где количество вкладчиков превышает 1000 человек. Среднее значение по стране рассчитано без исключений.
27 марта сообщалось, что ЦБ зафиксировал существенный рост доходов 65% российских домохозяйств. Доля семей с финансовыми активами за два года увеличилась до 75,5%. Пояснялось, что россияне продолжают хранить сбережения в основном на банковских счетах.