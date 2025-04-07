Газета
Телеграм
/ Финансы

Россиянам предложили обменять денежную мелочь на банкноты

Ведомости

С 7 по 19 апреля жители России могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Обмен доступен в более 34 000 торговых точек и около 4000 отделений банков. Подробная информация об условиях и адресах есть на сайте монетнаянеделя.рф.

В прошлом году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн руб. Вес собранной мелочи составил 336 т – более пяти железнодорожных вагонов.

В 2022 г. Банк России возобновил печать банкнот номиналом по 5 и 10 руб. Как пояснял регулятор, в нулевые годы они пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено постепенно заменить их на более долговечные монеты. Со временем ситуация изменилась – люди теперь охотнее пользуются бумажными деньгами, которые занимают меньше места в кошельке и не оседают в копилках. Кроме того, печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет. Для продления срока службы бумажные деньги сейчас покрываются защитным лаком.

В мае 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что в России за последние 10 лет количество монет выросло на четверть. Всего в обращение было выпущено монет на 126 млрд руб., но это около 1% всей наличности. Наиболее распространенные в России – номиналом 10 коп., 1 руб. и монета в 10 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных