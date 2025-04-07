Россиянам предложили обменять денежную мелочь на банкноты
С 7 по 19 апреля жители России могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Обмен доступен в более 34 000 торговых точек и около 4000 отделений банков. Подробная информация об условиях и адресах есть на сайте монетнаянеделя.рф.
В прошлом году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн руб. Вес собранной мелочи составил 336 т – более пяти железнодорожных вагонов.
В 2022 г. Банк России возобновил печать банкнот номиналом по 5 и 10 руб. Как пояснял регулятор, в нулевые годы они пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено постепенно заменить их на более долговечные монеты. Со временем ситуация изменилась – люди теперь охотнее пользуются бумажными деньгами, которые занимают меньше места в кошельке и не оседают в копилках. Кроме того, печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет. Для продления срока службы бумажные деньги сейчас покрываются защитным лаком.
В мае 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что в России за последние 10 лет количество монет выросло на четверть. Всего в обращение было выпущено монет на 126 млрд руб., но это около 1% всей наличности. Наиболее распространенные в России – номиналом 10 коп., 1 руб. и монета в 10 руб.