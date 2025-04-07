Россиянам предложили обменять денежную мелочь на банкноты

В 2022 г. Банк России возобновил печать банкнот номиналом по 5 и 10 руб. Как пояснял регулятор, в нулевые годы они пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено постепенно заменить их на более долговечные монеты. Со временем ситуация изменилась – люди теперь охотнее пользуются бумажными деньгами, которые занимают меньше места в кошельке и не оседают в копилках. Кроме того, печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет. Для продления срока службы бумажные деньги сейчас покрываются защитным лаком.