ВТБ может получить депозит в 200 млрд рублей на проект ВСМ Москва – Петербург

«Ведомости» в марте писали, что ВТБ рассчитывала получить из ФНБ 93 млрд руб. в виде субординированного депозита в рамках финансирования проекта строительства ВСМ. Об этом говорил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Плата за суборд составит 1% годовых, требование – «всю экономику передать в проект, то есть ничего не оставлять себе, никакой маржи», уточнял он.