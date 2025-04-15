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ВТБ может получить депозит в 200 млрд рублей на проект ВСМ Москва – Петербург

Ведомости

Банк ВТБ может получить субординированный депозит на сумму 200 млрд руб. в рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Это следует из проекта постановления правительства.

Депозит будет выдан из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма в 200 млрд руб. является максимально допустимой для размещения на депозиты, следует из документа.

«Ожидается, что размещение средств ФНБ на депозите ВТБ позволит ‎не только реализовать проект, но и увеличить капитал банка, что, ‎в свою очередь, расширит его возможности по поддержке российской ‎экономики», – говорится в пояснительной записке.

Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом дал президент РФ Владимир Путин в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 2,35 трлн руб., ввод в эксплуатацию намечен на 1 апреля 2028 г.

«Ведомости» в марте писали, что ВТБ рассчитывала получить из ФНБ 93 млрд руб. в виде субординированного депозита в рамках финансирования проекта строительства ВСМ. Об этом говорил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Плата за суборд составит 1% годовых, требование – «всю экономику передать в проект, то есть ничего не оставлять себе, никакой маржи», уточнял он.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт говорил, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в середине 2025 г. Министр уточнил, что необходимые финансовые документы уже подписаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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