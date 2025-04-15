ВТБ может получить депозит в 200 млрд рублей на проект ВСМ Москва – Петербург
Депозит будет выдан из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма в 200 млрд руб. является максимально допустимой для размещения на депозиты, следует из документа.
«Ожидается, что размещение средств ФНБ на депозите ВТБ позволит не только реализовать проект, но и увеличить капитал банка, что, в свою очередь, расширит его возможности по поддержке российской экономики», – говорится в пояснительной записке.
Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом дал президент РФ Владимир Путин в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 2,35 трлн руб., ввод в эксплуатацию намечен на 1 апреля 2028 г.
«Ведомости» в марте писали, что ВТБ рассчитывала получить из ФНБ 93 млрд руб. в виде субординированного депозита в рамках финансирования проекта строительства ВСМ. Об этом говорил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Плата за суборд составит 1% годовых, требование – «всю экономику передать в проект, то есть ничего не оставлять себе, никакой маржи», уточнял он.
Глава Минтранса РФ Роман Старовойт говорил, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в середине 2025 г. Министр уточнил, что необходимые финансовые документы уже подписаны.