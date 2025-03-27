Строительство ВСМ Москва – Петербург начнут в середине 2025 года
Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в середине 2025 г. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты парламента.
Министр уточнил, что необходимые финансовые документы уже подписаны.
«С середины 2025 г. мы приступаем к строительным работам», – пояснил глава Минтранса.
30 января министр доложил президенту Владимиру Путину о соблюдении сроков по ВСМ Москва – Петербург. По его словам, работы идут в соответствии с графиком, несмотря на сложность проекта. При этом сам Старовойт возглавляет проектный офис по поручению правительства. Он также подчеркнул символичность подписания концессионного соглашения по ВСМ в год 50-летия БАМа.
В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила льготы для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Согласно инициативе, с 1 января 2028 г. на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок будет установлена нулевая ставка НДС. Планируют, что льгота будет действовать до 1 января 2065 г. Соответствующие поправки подготовлены в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ.