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Строительство ВСМ Москва – Петербург начнут в середине 2025 года

Ведомости

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом стартует в середине 2025 г. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты парламента.

Министр уточнил, что необходимые финансовые документы уже подписаны.

«С середины 2025 г. мы приступаем к строительным работам», – пояснил глава Минтранса.

30 января министр доложил президенту Владимиру Путину о соблюдении сроков по ВСМ Москва – Петербург. По его словам, работы идут в соответствии с графиком, несмотря на сложность проекта. При этом сам Старовойт возглавляет проектный офис по поручению правительства. Он также подчеркнул символичность подписания концессионного соглашения по ВСМ в год 50-летия БАМа.

В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила льготы для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Согласно инициативе, с 1 января 2028 г. на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок будет установлена нулевая ставка НДС. Планируют, что льгота будет действовать до 1 января 2065 г. Соответствующие поправки подготовлены в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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