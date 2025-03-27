Строительство ВСМ Москва – Петербург начнут в середине 2025 года

В конце января правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила льготы для перевозчиков по ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Согласно инициативе, с 1 января 2028 г. на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок будет установлена нулевая ставка НДС. Планируют, что льгота будет действовать до 1 января 2065 г. Соответствующие поправки подготовлены в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ.