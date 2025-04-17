Центробанк заявил о случаях оформления микрозаймов под видом кредитов

По данным Центробанка, в своих дистанционных каналах кредитные организации предлагают россиянам получить заемные средства, но не уточняют, какой именно договор будет заключен и с кем – с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эта информация либо не предоставляется клиенту, либо доводится недостаточно четко. В результате граждане зачастую не осознают, какой именно продукт они оформили и на каких условиях. Банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, указал регулятор.