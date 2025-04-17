Центробанк заявил о случаях оформления микрозаймов под видом кредитов
Банк России обнаружил практики оформления микрозаймов под видом банковских кредитов в шести финансовых организациях, две из которых являются системно значимыми. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным Центробанка, в своих дистанционных каналах кредитные организации предлагают россиянам получить заемные средства, но не уточняют, какой именно договор будет заключен и с кем – с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эта информация либо не предоставляется клиенту, либо доводится недостаточно четко. В результате граждане зачастую не осознают, какой именно продукт они оформили и на каких условиях. Банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, указал регулятор.
Банкам, в которых были выявлены такие случаи, ЦБ направил требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.
В 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) выдали займов на 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на обзор Центробанка о тенденциях этого рынка. В общем объеме выдач большая часть пришлась на займы гражданам – 1,4 трлн руб. (+55%), бизнес позаимствовал 130 млрд руб. (+23%). Размер совокупного портфеля за год вырос на 41% (в 2023 г. было 22%) и достиг 623 млрд руб.