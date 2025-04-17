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/ Финансы

Центробанк заявил о случаях оформления микрозаймов под видом кредитов

Ведомости

Банк России обнаружил практики оформления микрозаймов под видом банковских кредитов в шести финансовых организациях, две из которых являются системно значимыми. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным Центробанка, в своих дистанционных каналах кредитные организации предлагают россиянам получить заемные средства, но не уточняют, какой именно договор будет заключен и с кем – с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эта информация либо не предоставляется клиенту, либо доводится недостаточно четко. В результате граждане зачастую не осознают, какой именно продукт они оформили и на каких условиях. Банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку, указал регулятор.

Банкам, в которых были выявлены такие случаи, ЦБ направил требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.

В 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) выдали займов на 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на обзор Центробанка о тенденциях этого рынка. В общем объеме выдач большая часть пришлась на займы гражданам – 1,4 трлн руб. (+55%), бизнес позаимствовал 130 млрд руб. (+23%). Размер совокупного портфеля за год вырос на 41% (в 2023 г. было 22%) и достиг 623 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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