Т-Банк анонсировал «игровую» систему уровней премиальных клиентов
Т-Банк представил новую концепцию сервиса Т-Premium и запустил систему уровней для премиальных клиентов с разным пулом привилегий – Bronze, Silver, Gold и Diamond, заявили в пресс-службе компании.
«Наша система уровней – это как прокачка в любимой игре: чем больше баланс, тем круче открываются фичи», – сказал руководитель премиального обслуживания Т-Банка Андрей Щербаков.
Привилегии присваиваются в зависимости от объема средств на счетах. С каждым уровнем будет добавляться больше возможностей – проход в бизнес-залы, персональные налоговые и юридические консультации. При этом на всех уровнях Premium сохраняются базовые услуги, как повышенный кэшбэк, страховка в путешествиях, специальные тарифы на мобильную связь и т.д.
В 2024 г. чистая прибыль Т-Банка по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 61 млрд руб., что на 31% больше, чем в прошлом году. Общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,6 трлн руб.