Т-Банк анонсировал «игровую» систему уровней премиальных клиентов

Привилегии присваиваются в зависимости от объема средств на счетах. С каждым уровнем будет добавляться больше возможностей – проход в бизнес-залы, персональные налоговые и юридические консультации. При этом на всех уровнях Premium сохраняются базовые услуги, как повышенный кэшбэк, страховка в путешествиях, специальные тарифы на мобильную связь и т.д.