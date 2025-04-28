ЦБ снизил официальный курс евро больше чем на рубль
Центральный банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля, ощутимо понизив курс евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США на 29 апреля установлен на уровне 82,55 руб. Это на 0,11 руб. меньше предыдущего значения. Курс евро же снизили сразу на 1,18 руб. до 93,18 руб. Колебания юаня минимальны – 11,28 руб. (-0,07 руб.).
На заседании совета директоров 25 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркнул, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания отметила, что текущее укрепление рубля соответствует плану по снижению инфляции до целевого показателя. По ее словам, если укрепление курса рубля будет устойчивым, это создаст пространство для более раннего снижения ключевой ставки.