ЦБ снизил официальный курс евро больше чем на рубль

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания отметила, что текущее укрепление рубля соответствует плану по снижению инфляции до целевого показателя. По ее словам, если укрепление курса рубля будет устойчивым, это создаст пространство для более раннего снижения ключевой ставки.