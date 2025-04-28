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ЦБ снизил официальный курс евро больше чем на рубль

Ведомости

Центральный банк России установил официальные курсы валют на 29 апреля, ощутимо понизив курс евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 29 апреля установлен на уровне 82,55 руб. Это на 0,11 руб. меньше предыдущего значения. Курс евро же снизили сразу на 1,18 руб. до 93,18 руб. Колебания юаня минимальны – 11,28 руб. (-0,07 руб.).

На заседании совета директоров 25 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркнул, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания отметила, что текущее укрепление рубля соответствует плану по снижению инфляции до целевого показателя. По ее словам, если укрепление курса рубля будет устойчивым, это создаст пространство для более раннего снижения ключевой ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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