ФАС возбудила дело в отношении Т-банка из-за нарушений в телерекламе

Это не первый случай претензий ФАС к Т-банку. 1 апреля ведомство уже оштрафовало организацию за распространение ненадлежащей рекламы. Тогда речь шла о баннере в мобильном приложении банка, рекламирующем покупку зимних шин у компании-партнера с кешбэком 10%. Реклама нарушила закон, так как на ней отсутствовала обязательная информация о рекламодателе или его сайте.