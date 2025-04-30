ФАС возбудила дело в отношении Т-банка из-за нарушений в телерекламе
Претензии связаны с телевизионной рекламой банка, где содержалась информация о бесплатном снятии наличных с карты. Однако дополнительные условия акции были указаны мелким шрифтом в поясняющей сноске, которая демонстрировалась в течение короткого времени.
«Это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги», – пояснили в ФАС.
По мнению службы ведомства, действия Т-банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. В случае подтверждения вины к организации будут применены меры административного воздействия.
Это не первый случай претензий ФАС к Т-банку. 1 апреля ведомство уже оштрафовало организацию за распространение ненадлежащей рекламы. Тогда речь шла о баннере в мобильном приложении банка, рекламирующем покупку зимних шин у компании-партнера с кешбэком 10%. Реклама нарушила закон, так как на ней отсутствовала обязательная информация о рекламодателе или его сайте.