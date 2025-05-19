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Минэк оценил присвоение первого с 2022 года суверенного рейтинга РФ за границей

Ведомости

Получение Россией суверенного кредитного рейтинга от China Chengxin International Credit Rating (CCXI) означает доверие партнеров к стране. Об этом «Ведомостям» сказали в Минэкономразвития РФ.

Российская экономика остается устойчивой вопреки санкционному давлению: рост ВВП с 2023 по 2024 гг. превышал среднемировой (4,1% в 2023 г. и 4,3% в 2024 г. против 3,5% и 3,3% соответственно).

«[Это] позволило закрепить позицию страны как четвертой крупнейшей экономики мира по ВВП по паритету покупательской способности, опередив Германию и Японию», – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, получение рейтинга от CCXI говорит об уверенности партнеров в стабильности российской финансовой системы, что «в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона».

19 мая «Ведомости» писали, что Россия получила первый после начала спецоперации в 2022 г. суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского CCXI. BBB+g  означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта.

Согласно аналитике, госдолг РФ очень низкий, обязательства по нему страна выполняет в срок и в полном объеме. В Минфине РФ сообщали, что объем внутреннего госдолга на 1 мая – 24,989 трлн руб., внешнего – $53,9 млрд, из них по еврооблигациям – $32,8 млрд. Росстат оценивал объем ВВП России за прошлый год в 201,15 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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