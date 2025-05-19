Минэк оценил присвоение первого с 2022 года суверенного рейтинга РФ за границей

Согласно аналитике, госдолг РФ очень низкий, обязательства по нему страна выполняет в срок и в полном объеме. В Минфине РФ сообщали, что объем внутреннего госдолга на 1 мая – 24,989 трлн руб., внешнего – $53,9 млрд, из них по еврооблигациям – $32,8 млрд. Росстат оценивал объем ВВП России за прошлый год в 201,15 трлн руб.