Минэк оценил присвоение первого с 2022 года суверенного рейтинга РФ за границей
Получение Россией суверенного кредитного рейтинга от China Chengxin International Credit Rating (CCXI) означает доверие партнеров к стране. Об этом «Ведомостям» сказали в Минэкономразвития РФ.
Российская экономика остается устойчивой вопреки санкционному давлению: рост ВВП с 2023 по 2024 гг. превышал среднемировой (4,1% в 2023 г. и 4,3% в 2024 г. против 3,5% и 3,3% соответственно).
«[Это] позволило закрепить позицию страны как четвертой крупнейшей экономики мира по ВВП по паритету покупательской способности, опередив Германию и Японию», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, получение рейтинга от CCXI говорит об уверенности партнеров в стабильности российской финансовой системы, что «в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона».
19 мая «Ведомости» писали, что Россия получила первый после начала спецоперации в 2022 г. суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского CCXI. BBB+g означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта.
Согласно аналитике, госдолг РФ очень низкий, обязательства по нему страна выполняет в срок и в полном объеме. В Минфине РФ сообщали, что объем внутреннего госдолга на 1 мая – 24,989 трлн руб., внешнего – $53,9 млрд, из них по еврооблигациям – $32,8 млрд. Росстат оценивал объем ВВП России за прошлый год в 201,15 трлн руб.