АСВ начнет выплаты кредиторам третьей очереди «Киви банка» 30 мая

АСВ завершило расчеты с кредиторами «Киви банка», подавшими заявления на выплаты, 28 апреля. С 12 июля 2024 г. более 79 000 человек получили в общей сложности 37,21 млрд руб. Средства кредиторов, не предоставивших реквизиты, перечислены на депозит нотариуса.