АСВ начнет выплаты кредиторам третьей очереди «Киви банка» 30 мая
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнёт расчёты с кредиторами третьей очереди «Киви банка» 30 мая 2025 г., сообщается на сайте агентства.
Выплаты будут осуществляться в размере 100% от суммы установленных требований. Средства будут перечислены в безналичном расчете на основании судебных решений, вступивших в законную силу.
В случае если осуществить перечисление денежных средств будет невозможно, ликвидатор банка внесет средства в депозит нотариуса. Позже кредитор получит соответствующее уведомление.
АСВ завершило расчеты с кредиторами «Киви банка», подавшими заявления на выплаты, 28 апреля. С 12 июля 2024 г. более 79 000 человек получили в общей сложности 37,21 млрд руб. Средства кредиторов, не предоставивших реквизиты, перечислены на депозит нотариуса.
После завершения выплат оставшееся имущество банка будет распределено между его участниками. Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля 2024 г., а 10 апреля суд ввел процедуру принудительной ликвидации. Ликвидатором назначено АСВ.