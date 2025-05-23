Экспортная пошлина на пшеницу из России с 28 мая будет снижена на 12%
Пошлина на ячмень остается на нулевом уровне, как и в предыдущие периоды. Для кукурузы ставка снижается с 665,7 до 606 руб. за тонну.
Расчет новых ставок производился на основе индикативных цен: $248,4 за тонну пшеницы (против $250,5 неделей ранее), $204 за ячмень (без изменений), $220,9 за кукурузу (также без изменений). Обновленные ставки будут действовать до 3 июня.
В марте сообщалось, что на 12 марта сельхозпроизводители обеспечены проверенными семенами зерновых и зернобобовых на 97,4% от потребности, сои – на 127%, ярового рапса – на 87%, сахарной свеклы – на 70,3%, кукурузы – на 60,5%.