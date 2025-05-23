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Экспортная пошлина на пшеницу из России с 28 мая будет снижена на 12%

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С 28 мая экспортная пошлина на пшеницу из России составит 1365,5 руб. за тонну, что на 12% ниже уровня предыдущей недели (1550,3 руб.). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Пошлина на ячмень остается на нулевом уровне, как и в предыдущие периоды. Для кукурузы ставка снижается с 665,7 до 606 руб. за тонну.

Расчет новых ставок производился на основе индикативных цен: $248,4 за тонну пшеницы (против $250,5 неделей ранее), $204 за ячмень (без изменений), $220,9 за кукурузу (также без изменений). Обновленные ставки будут действовать до 3 июня.

В марте сообщалось, что на 12 марта сельхозпроизводители обеспечены проверенными семенами зерновых и зернобобовых на 97,4% от потребности, сои – на 127%, ярового рапса – на 87%, сахарной свеклы – на 70,3%, кукурузы – на 60,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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